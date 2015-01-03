ایجاد بزرگترین پارک ساحلی در بوشهر اجرایی شود/ بهبود وضعیت نان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله حقیقی در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر، با بیان اینکه این شهر برای تمام دنیا شناخته شده است اظهار داشت: با توجه به جایگاه شهر بوشهر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و گردشگری باید نقشه راه این شهر تدوین شود و بر اساس آن برنامه‌‌ریزی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بوشهر ظرفیت‌های بسیار مهمی دارد تصریح کرد: در هیچ‌کجای دنیا این همه ظرفیت یکجا وجود ندارد و برای توسعه و پیشرفت این شهر باید برنامه‌ریزی مدونی صورت بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت گردشگری بوشهر و با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های گردشگری این شهر گفت: ایجاد بزرگترین پارک ساحلی در بوشهر باید در دستور کار قرار بگیرد تا زمینه جذب گردشگر به این شهر ساحلی فراهم شود.

حقیقی با اشاره به بهبود وضعیت نان بوشهر اضافه کرد: با اقداماتی که انجام شد تغییراتی در کیفیت نان در بوشهر ایجاد و هم‌اکنون کیفیت نان بهبود یافته است.

تشکیل ستاد صيانت از حقوق شهروندي

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه برای پیشبرد امور باید متحد و هم‌فکر شویم اظهار داشت: بايد براي پيشبرد امور متحد و هم‌فكر شده و ايمان به كار داشته باشيم و تا به اين مهم دستيابي پيدا نكنيم بدون شك راه به جايي نخواهيم برد.

حقيقي با بیان اینکه شورای اسلامی شهر باید فعال‌تر عمل کند تاكيد كرد: شوراي عالي استان هر چه فعال‌تر باشد مي‌تواند تاثيرگذارتر عمل كند و شوراي شهر بوشهر بايد با ارائه پيشنهادات خود به اين شورا زمينه ارائه آن را در مجلس شوراي اسلامي فراهم كنند.

وی از تشکیل ستاد صيانت از حقوق شهروندي خبر داد و تصريح كرد: ستاد صيانت از حقوق شهروندي و عفاف و حجاب در استان بوشهر تشکیل شده و احكام آن به اعضا ابلاغ شده که نخستین نشست آن به‌زودی برگزار می‌شود.

تدوین اطلس جامع فرهنگی بوشهر

شهردار بوشهر نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی یکی از ضروریات است، لازم است طرح اطلس جامع فرهنگی بوشهر تدوین شود.

سعید آزاد شهرکی تاکید کرد: امور فرهنگی دارای متولیان زیادی است که باید این حوزه هم ساماندهی شود تا اهداف طبق برنامه تدوین شده اجرایی شود.

وی بر تقویت سمن‌ها در امور فرهنگی تاکید کرد و گفت: سمن‌ها در بیشتر نقاط استان بوشهر وجود دارد که لازم است این سمن‌ها تقویت و ساماندهی شوند.

تدوین سند راهبردی ورزش بوشهر

رئیس شورای اسلامی بوشهر نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه ورزش استان بوشهر به ویژه فوتبال دارای قدمت دیرینه‌ای است؛ لازم است برای رونق ورزش سند راهبردی حمایت از ورزش بوشهر تدوین شود.

عبدالخالق برزگرزاده با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مهمی در کشور است ابراز داشت: نیروگاه اتمی بوشهر و صنعت نفت که مردم استان بوشهر میزبان آن هستند از ظرفیت‌های مهم استان است و باید این دو سازمان به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم استان عمل کنند.

شهرداری بوشهر ۷۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر نیز بر توجه به بودجه عمرانی شهر بوشهر تاکید کرد و گفت: امسال شهرداری بوشهر ۷۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و این در حالی است که ۵۱۲ کوچه شهر بوشهر خاکی است.

نصرالله اسدی افزود: باید راهکاری ارائه شود تا بخشی از درآمد گمرک بوشهر برای توسعه شهر بوشهر تخصیص یابد.