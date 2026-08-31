ثبت جهانی الموت آغاز روزهای درخشان توسعه این منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده چوبک ظهر دوشنبه در جشن ثبت جهانی قلعه الموت که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: ۲۵ سال در الموت زندگی و فعالیت کردم و خوشحالم که در پایان فعالیت حرفه‌ای خود در یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و فرهنگی ایران که امروز جایگاهی جهانی پیدا کرده است، حضور دارم.

وی افزود: از خداوند و همه مسئولانی که زمینه فعالیت در این منطقه را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم و ثبت جهانی الموت را یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوران فعالیت حرفه‌ای خود می‌دانم.

این باستان‌شناس با اشاره به پیشینه تاریخی الموت بیان کرد: امیدوارم ثبت جهانی الموت برای این منطقه برکت و اقبال به همراه داشته باشد؛ چراکه این سرزمین در گذشته «بلدالاقبال» یا سرزمین خوشبختی نامیده شده است.

چوبک ادامه داد: ثبت جهانی الموت یک آغاز است و با توجه به علاقه و پیگیری مسئولان ملی و استانی و همچنین مشارکت مردم، می‌توان مسیر توسعه منطقه را با قدرت بیشتری ادامه داد.

وی با اشاره به بازتاب ثبت جهانی الموت در افکار عمومی گفت: کمتر اثری را دیده‌ایم که پس از ثبت جهانی با چنین بازتابی مواجه شود و این موضوع نشان می‌دهد مردم تا چه اندازه به میراث فرهنگی، تاریخ، فرهنگ و هویت خود اهمیت می‌دهند.

این پژوهشگر میراث فرهنگی تصریح کرد: مردم خواهان حفظ و پایداری این هویت هستند و حمایت از میراث فرهنگی باید در همه ارکان و مجموعه‌های کشور استمرار داشته باشد.

چوبک با اشاره به اهمیت تاریخی الموت گفت: این منطقه نمونه‌ای مهم از چگونگی تداوم یک تفکر و اندیشه در طول تاریخ است؛ اندیشه‌ای که در پیوند با فرهنگ ایرانی توانسته در طول قرن‌ها جاری و ماندگار شود.

وی تأکید کرد: امیدوارم در آینده بتوان جایگاه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی الموت را حفظ کرد و با همکاری مردم و مسئولان، این منطقه بتواند جایگاه شایسته خود را در کشور به دست آورد.

چوبک در پایان با قدردانی از مردم و مسئولانی که در مراسم ثبت جهانی الموت حضور داشتند، گفت: حضور و حمایت مردم برای ادامه این مسیر بسیار ارزشمند است و امیدوارم همه مردم منطقه از برکت ثبت جهانی الموت بهره‌مند شوند.