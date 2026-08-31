تبعات جنگ علیه ایران؛ عربستان به دنبال دریافت ۸ میلیارد دلار وام جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد عربستان سعودی در مراحل اولیه مذاکره برای دریافت دستکم ۸ میلیارد دلار وام جدید قرار دارد؛ اقدامی که در پی پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و همزمان با تلاش ریاض برای متنوعسازی منابع تأمین مالی انجام میشود.
به گفته افراد آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، مرکز مدیریت بدهی ملی عربستان بررسی امکان انعقاد این قرارداد را با بانکها آغاز کرده است.
به گفته برخی از این منابع، شرکت نفتی دولتی آرامکو نیز مذاکرات مشابهی را با بانکها آغاز کرده است. هر دو معامله هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و ممکن است در نهایت به نتیجه نرسند.
نمایندگان مرکز مدیریت بدهی ملی عربستان که زیرمجموعه وزارت دارایی این کشور است، برای اظهارنظر در دسترس نبودند و آرامکو نیز از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد.
تلاشهای عربستان برای جذب منابع مالی جدید در شرایطی صورت میگیرد که این کشور و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس با پیامدهای اقتصادی جنگ منطقهای دستوپنجه نرم میکنند. این جنگ همچنان تجارت از مسیر تنگه هرمز را مختل کرده، هزینه واردات را افزایش داده و زنجیرههای تأمین را تحت فشار قرار داده است.
تهران زیرساختهای انرژی عربستان را هدف قرار داده و انصارالله یمن نیز کشتیها را در دریای سرخ تهدید کردهاند؛ مسئلهای که تلاش عربستان برای دور زدن تنگه هرمز از طریق انتقال نفت از سواحل غربی این کشور را دشوار کرده است.
اقتصاد عربستان نیز در سهماهه دوم سال با شدیدترین انقباض خود از زمان همهگیری کرونا روبهرو شد و حملات به کاهش نزدیک به ۲۵ درصدی فعالیتهای بخش نفت منجر شده است.
با این حال، جنگ باعث افزایش قیمت نفت نیز شده و از فشار مالی بر عربستان کاسته است. میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری حدود ۸۷ دلار در هر بشکه بوده که به کاهش فشار بر منابع مالی این کشور پس از آغاز جنگ کمک کرده است. با وجود این، عربستان در سهماهه دوم سال با کسری بودجه ۳۴.۳ میلیارد ریالی، معادل ۹.۱ میلیارد دلار، مواجه شده است.
اقدام اخیر مرکز مدیریت بدهی ملی عربستان پس از آن صورت میگیرد که این نهاد در ماه مه اعلام کرد برنامه سالانه استقراض خود را تکمیل کرده و حدود ۹۰ درصد از نیازهای مالی خود را تأمین کرده است. این مرکز اعلام کرده بود نیازهای مالی اضافی عمدتاً از طریق منابع خصوصی و بازارهای داخلی تأمین خواهد شد.
عربستان در سال جاری به یکی از فعالترین وامگیرندگان بازارهای نوظهور تبدیل شده و حدود ۶ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی و بینالمللی جذب کرده است. آرامکو نیز ۴ میلیارد دلار دیگر از این طریق تأمین مالی کرده است. صندوق ثروت ملی عربستان نیز در ماه مه ۷ میلیارد دلار جذب کرد که یکی از نخستین معاملات آن در بازارهای عمومی سرمایه پس از آغاز جنگ علیه ایران بود.
مرکز مدیریت بدهی ملی عربستان اواخر سال گذشته نیز یک وام سندیکایی هفتساله به ارزش ۱۳ میلیارد دلار دریافت کرد. این اقدام که در نوع خود کمسابقه بود، نشاندهنده تلاش عربستان برای دسترسی به منابع سرمایه خارج از بازارهای متعارف بهمنظور تأمین مالی برنامه تنوعبخشی اقتصادی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور بود.
چرخش عربستان به سمت استفاده بیشتر از سرمایه خارجی در دیگر بخشهای اقتصاد این کشور نیز قابل مشاهده است. بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که آرامکو در حال پیگیری برنامهای برای خصوصیسازی است که میتواند در نهایت تا ۳۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. این شرکت نفتی پیشتر اعلام کرده بود که حضور خود در بازار بدهی را ادامه خواهد داد و برای جذب گروههای مختلف سرمایهگذاران، ابزارهای مالی جدیدی منتشر خواهد کرد.
این تغییر رویکرد در صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان با دارایی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار نیز در حال اجراست. بر اساس راهبرد پنجساله جدید این صندوق، قرار است واگذاری داراییهای بالغ به بخش خصوصی، عرضه شرکتها در بازار سرمایه و فروش داراییها با جدیت بیشتری دنبال شود و اتکای صندوق به سرمایه خارجی افزایش یابد.
با وجود اختلالات ناشی از جنگ و تلاش ریاض برای بازنگری در هزینهکردهای مربوط به پروژههای بزرگ، عربستان همچنان میلیاردها دلار در معاملات جهانی، از صنعت بازیهای رایانهای گرفته تا خودروهای برقی، سرمایهگذاری میکند. این کشور اخیراً متعهد شده است یک مجموعه تفریحی به ارزش ۶ میلیارد یورو، معادل حدود ۷ میلیارد دلار، در نزدیکی پاریس احداث کند.
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