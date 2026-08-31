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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

تقدیر علما از دفتر آیت‌الله سیستانی برای برگزاری اربعین امام شهید

تقدیر علما از دفتر آیت‌الله سیستانی برای برگزاری اربعین امام شهید

قم- جمعی از آیات عظام، علما و شخصیت‌های حوزوی در نامه‌های جداگانه از اقدام دفتر آیت‌الله سیستانی در ایران برای برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیات عظام محمدعلی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری، علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه و علی عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه طی نامه های جداگانه مراتب تقدیر و تشکر خود را از آیت الله شهرستانی نماینده مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت الله سیستانی در ایران بابت برگزاری مراسم گرامیداشت اربعین تدفین رهبر شهید با حضور علمای ۵۵ ملیت ابراز کردند.

در بخشی از این نامه ها آمده است، بی تردید این اقدام ارزشمند بار دیگر ژرفای پیوندهای اعتقادی ،تاریخی و عاطفی، میان ملتهای ایران و عراق و فرهیختگان دیگر کشورها را به نمایش گذاشت.

آیین گرامیداشت اربعین تدفین امام شهید و قائد عظیم‌الشأن، به همت امور بین‌الملل دفتر آیت‌الله سیستانی جمعه ۳۰ مرداد در دفتر آیت الله سیستانی در قم برگزار شد.

در این مراسم که با تلاوت جمعی از قاریان ممتاز بین‌المللی قرآن کریم، از جمله حامد شاکرنژاد و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی برگزار شد، جمعی از علما و بزرگان حوزه‌های علمیه، شخصیت‌های کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

کد مطلب 6933318

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