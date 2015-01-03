«معمای شاه» به زندگی امام خمینی، طالقانی و مطهری رسید

علی لدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تصویربرداری این سریال تاریخی در حال انجام است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۱۰۰ دقیقه تصویر مفید گرفته شده و ۱۰۰۰ دقیقه هم از این مجموعه تلویزیونی تدوین شده است.

وی همچنین از آغاز فاز سه تولید سریال «معمای شاه» خبر داد و تصریح کرد: فاز سه سریال مربوط به دوران مبارزه روحانیت با رژیم پهلوی است که به طور اخص دوران امام خمینی(ره)، آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری را به تصویر می‌کشد.

علی لدنی ادامه داد: رسول توکلی در نقش آیت‌الله مطهری، علی دهکردی در نقش آیت‌الله طالقانی و شکرخدا گودرزی در نقش امام خمینی به زودی جلوی دوربین سریال «معمای شاه» خواهند رفت.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه سکانس‌های مربوط به منزل دکتر وزیری در حال تصویربرداری است، افزود: در فصل تابستان بخش‌های مربوط به خانواده دکتر وزیری که مربوط به تابستان است فیلمبرداری خواهد شد.

وی در پایان گفت: گروه هم اکنون در منزل دکتر وزیری در لوکیشین میدان منیریه در حال فیلمبرداری هستند.

سریال تاریخی «معمای شاه» بیش از ۷۰۰ لوکیشن و بیش از ۶۰۰ بازیگر دارد که ۳۰ بازیگر آن نقش آفرین اصلی سریال هستند.

این سریال به کارگردانی محمدرضا وزیری و تهیه‌كنندگی علی لدنی، زندگی محمدرضا پهلوی را از زمان بازگشت از سوئیس در سال ۱۳۱۵ تا زمان مرگ به تصویر خواهد كشید.

داریوش کاردان (امیرعباس هویدا)، قطب الدین صادقی(شاپور ریپورتر)، احمد نجفی (ارتشبد رزم آرا)، مهراوه شریفی‌نیا (ثریا)، سعید داخ (هندرسون)، چنگیز جلیلوند (ژنرال هایزر)، سیامك اطلسی (شاپور بختیار)، محمدعلی نجفی (قوام السلطنه)، جعفر دهقان (رضا شاه)، سعید امیرسلیمانی (کهنسالی اسدا... علم)، سپند امیرسلیمانی(جوانی اسدا... علم)، بهزاد خداویسی (پرویز ثابتی)، فخرالدین صدیق شریف (شریف امامی، بولارد)، حسین محب‌اهری (ایادی)، حدیث فولادوند (فوزیه)، اكبر معینی صالح (دكتر مصدق)، آرام جعفری (پروین غفاری)، جمشید جهانزاده (هژیر)، رامبد شكرابی (پرون)، گیتی ساعتچی (تاج الملوك)، كاظم هژیر آزاد (استالین)، عبدالرضا اكبری (سپهبد فضل‌الله زاهدی)، میکاییل شهرستانی (تیمور بختیار) و حسام نواب‌صفوی(شهید سیدمجتبی نواب‌صفوی) از بازیگران اصلی سریال هستند.

سایر عوامل اصلی سریال عبارتند از بازیگردان امیر دژاكام، مدیر تصویربرداری فرشاد خالقی، تصویربردار افشین گودرزی، طراح صحنه و دكور داریوش پیرو، طراح لباس مارال جیرانی، طراح گریم شهرام خلج، صداگذاری سیدعلیرضا علویان، صدابردار مسعود شاهوردی، مدیرتولید شهنام شهباز زاده،جلوه های ویژه بصری حسن پیله ور، جلوه‌های ویژه میدانی حمید رسولیان، تدوین همزمان احسان جعفری، دستیار یک كارگردان و عكاس مسعود عجمی، مدیر برنامه‌ریزی محسن صادقی نسب، برنامه‌ریز امیر سلیم‌خانی، دستیار برنامه ریز حسین متحد، منشی صحنه مارال فتحی، جانشین تولید قربان صادقی، دستیاران كارگردان تینو صالحی، رهام مخدومی و گروه کارگردانی حجت حسن زاده، میثم فخرایی، آرزو قربانی.