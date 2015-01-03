۶۸ مورد تخلف نانوایی های اصفهان در مصرف زیاد نمک

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی ظهر امروز در نشست خبری بسیج ملی تغذیه در مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: مصرف زیاد نمک در خمیر نان به کیفیت آرد بستگی دارد و در صورتی که آرد از کیفیت نامطلوبی برخوردار باشد، میزان مصرف نمک را افزایش می دهند.

وی با اشاره به اینکه نظارت های زیادی روی نانوایی ها و نحوه مصرف نمک در پخت نان انجام دادیم و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۶۸ موردتخلف از سوی نانوایی ها به دلیل مصرف بالای نمک گزارش شده است.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان همچنین در خصوص نمک های فله ای که در کیسه های بدون آرم و نشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به فروش می‌رسد، اضافه کرد: از مردم می خواهیم که ناظرین بهداشتی در سطح جامعه باشند و در صورت مشاهده چنین نمک ها مراجع بهداشتی را مطلع سازند.

وی ادامه داد: میزان نمک مصرفی در مواد غذایی با نمونه برداری هایی که بازرسان بهداشت محیط از مواد غذایی دارند مشخص می شود و در صورت تخلف، فرد و یا افراد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند تا برخورد لازم با آنها انجام شود.

رفیعی با اشاره به میزان نمک مورد مصرف در نانوایی ها، اظهارکرد: میزان مصرف نمک در واحد های نانوایی به نوع آرد بستگی دارد، در برخی فصول معمولا تابستان به دلیل عدم چسبندگی مناسب خمیر، نانوایان مجبور به مصرف نمک زیاد هستند اما در فصول سرد سال با این مشکل روبرو نیستیم و استاندارد تا حدود زیادی رعایت می شود.

رفیعی گفت: در ۹ ماه سال جاری از واحد های نانوایی موجود در سطح استان اصفهان ۱۳۰۵ مورد نمونه برداری کرده ایم که تنها در ۶۸ مورد یعنی ۵.۲ درصد با میزان مصرف غیراستاندارد نمک روبرو بوده ایم.

وی با بیان اینکه به دنبال حذف نمکدان از روی میز رستوران ها هستیم، ادامه داد: اصولا شاهد پخت غذاهای شور در رستوران ها نیستم زیرا که مشتریان خود را از دست می دهند.