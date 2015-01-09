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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سهیلا گلستانی و تجربه ای متفاوت در فجر/ «دو» تا 10 روز دیگر آماده است

سهیلا گلستانی و تجربه ای متفاوت در فجر/ «دو» تا 10 روز دیگر آماده است

نسخه نهایی فیلم سینمایی «دو» به کارگردانی سهیلا گلستانی تا 10 روز دیگر آماده نمایش در جشنواره فجر می شود.

سهیلا گلستانی بازیگر و کارگردان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که تا 10 روز دیگر نسخه نهایی «دو» آماده نمایش می شود، گفت: در حال حاضر فیلم مراحل نهایی فنی خود را سپری می کند و امیدوارم هرچه سریعتر فیلم برای جشنواره آماده شود.

وی تاکید کرد: «دو» در مرحله نهایی ساخت موسیقی، صدا و تصحیح رنگ است. علی قمصری مراحل نهایی ساخت موسیقیرا انجام می دهد و مراحل نهایی صدا در «رها فیلم» و تصحیح رنگ در استودیو «پیشگامان آریا» انجام می شود.

«دو» اولین تجربه سینمایی سهیلا گلستانی در مقام کارگردان است که در بخش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد. تهیه کنندگی این فیلم را پرویز پرستویی برعهده دارد.

فیلم «دو»

پرویز پرستویی، مهتاب نصیرپور، سوگل خلیق، محمد ربانی، مهرانه مهین ترابی، محمدعلی سجادی، سارا قراچه‌داغی، مصطفی زند، پیمان جعفری، سارا پورصبری، الهام شعبانی، سمیه برجی، رضا مسعودی، علی احسانی، جواد فراهانی، امیر جنابی، ارد زند، سمانه وفایی، منیر شاهین و حسام نورانی در این فیلم سینمایی بازی می کنند.

همچنین هایده صفی یاری تدوین «دو» را برعهده داشته است.

کد مطلب 2458061

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