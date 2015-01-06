جام ملتهای آسیا 800 میلیون بیننده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته "مایکل براون" حدد 800 میلیون نفر از بیش از 120 کشور جهان رقابتهای جام ملتهای آسیا را به نظاره خواهند نشست.

البته به گفته وی هنوز بلیت‌های این مسابقات به طور کامل به فروش نرفته که این موضوع نگران‌کننده است. به گفته براون بازی تیم‌های کره جنوبی - عمان در کانبرا تنها 15 هزار تماشاگر خواهد داشت.

رئیس برگزاری رقابتها با بیان اینکه بلیت برای بزرگسالان 15 دلار و برای کودکان 5 دلار خواهد بود، گفت: چیزی حدود 800 میلیون نفر از این رقابتها دیدن خواهد کرد که رقم بسیار بالایی است.