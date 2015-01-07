«زندگی حسینی» به آهنگران تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی موج راه افتاده در جشنواره مردمی فیلم «عمار» در بین اصحاب فرهنگ و هنر جبهه انقلاب اسلامی به منظور تقدیر از حاج صادق آهنگران، حجت الاسلام زائری نویسنده و فعال فرهنگی نیز به جمع تقدیرکنندگان از وی پیوست.

این نویسنده و فعال فرهنگی در یادداشتی، کتاب «زندگی حسینی» مجموعه یادداشت­ های عاشورایی خود را به حاج صادق آهنگران تقدیم کرد که متن تقدیمی وی از این قرار است:

با بهترین آروزها کتاب «زندگی حسینی» مجموعه یادداشت­ های عاشورایی تقدیم به محضر برادر بزرگوار و سرور ارجمند

جناب آقای حاج صادق آهنگران عزیز

به پاس همه لحظه هایی که خاطرات شیرین کودکی ما را رقم زده و با نوجوانی مان گره خورده است و همه نغمه هایی که بخش از زندگی حسینی نسل ما را شکل داده است.

پیش از این 15 نفر دیگر از فعالان و هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب همچون سید ناصر حسینی‌پور، محمدحسین نیرومند، علی محمد مودب، محمدمهدی سیار، بهزاد پروین قدس، نعمت اله سعیدی، ابراهیم فیاض، اسفندیار قره باغی، فرج الله سلحشور، پرویز شیخ طادی، جواد اردکانی، محمد سرور رجایی، حسین قرایی، محمد مهدی خالقی و قربانعلی طاهرفر نیز برخی از آثارشان را تقدیم کرده بودند.

تقدیر از حاج صادق آهنگران طی مراسمی در اختتامیه جشنواره فیلم «عمار» که در تاریخ 19 دی ماه از ساعت 18:30 در سینما فلسطین برگزار می شود، انجام خواهد شد.