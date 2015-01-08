آبدهی رودخانه های خراسان شمالی نصف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم طاهریان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش میزان آبدهی رودخانه های خراسان شمالی، اظهار کرد: آبدهی رودخانه های استان در اوایل دی ماه امسال در مقایسه با میانگین زمان مشابه در دوره دراز مدت بیش از ۵۰ درصد کمتر شده است.

وی با بیان این که میزان این کاهش در مقایسه با دوره دراز مدت ۵۰ ساله ۲۴ درصد بوده است، افزود: کاهش آبدهی رودخانه های خراسان شمالی سبب شده تا ذخایر آب پشت سدهای استان نیز کاهش شدیدی داشته باشند.

طاهریان مهم ترین دلیل کاهش آبدهی رودخانه های خراسان شمالی و در نتیجه کاهش ذخایر سدهای این استان را کاهش بارندگی در سال آبی ۹۳-۹۲ اعلام کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به این که بخش اعظمی از آب مورد نیاز کشاورزی و شرب در خراسان شمالی از محل آب های سطحی تامین می شود آبدهی رودخانه‌های استان اهمیت زیادی در این زمینه دارد.

طاهریان میزان آبدهی رودخانه ها را یکی از شاخص های مهم در مطالعات منابع آب خراسان شمالی ذکر و اضافه کرد: بر این اساس ماهیانه میزان آبدهی رودخانه های استان به صورت نظام‌مند در محل ایستگاه‌هاي آب سنجی، اندازه‌گیري می‌شود.

وی با بیان این که در این استان در دو حوضه آبریز درجه دو اترك و کویر مرکزي، ۲۱ ایستگاه هیدرومتري فعال وجود دارد، اظهار داشت: در این ایستگاه ها اطلاعات کمی و کیفی آب رودخانه‌ها ثبت و نتایج مورد بررسی قرار می گیرد.

طاهریان در ادامه در مورد وضعیت منابع آب زيرزميني خراسان شمالی نیز با بیان این که سطح آب زیرزمیني بر برخی دشتهای استان به شدت کاهش یافته ست، افزود: به عنوان نمونه در محدوده مطالعی رباط قره‌بيل طي يک سال گذشته سطح آب زیرزمینی ۹۰ سانتي متر افت کرده است.

وی این کاهش را در دشت سملقان ۱۴۷ سانتي متر، بجنورد ۱۷ سانتي‌متر و شيروان ۱۳۶ سانتي متر ذکر کرد و اضافه کرد: بهره‌برداری بی رویه از منابع آب خراسان شمالی سبب شده تا وزارت نیرو تاکنون توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی را در هشت دشت از ۱۱ دشت استان ممنوع اعلام کند در حالی که وضعیت این منابع در سه محدوده مطالعاتی شیروان، اسفراین و جاجرم، بحرانی است.