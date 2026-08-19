به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این دفتر، فعال‌سازی ظرفیت سران، بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و گروه‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات و ایجاد سازش در مناطق حاشیه‌نشین است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، اختلافات و مسائل اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین با گفتگو، میانجیگری و حضور افراد مورد اعتماد مردم قابل حل است و نباید اجازه داد اختلافات کوچک به مسائل بزرگ‌تر و پرونده‌های قضایی تبدیل شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: در چارچوب این دفتر، گروه‌های سازش محله‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد هر منطقه تشکیل می‌شوند تا ضمن شناسایی مسائل و اختلافات در مناطق حاشیه‌نشین، زمینه گفت‌وگو، میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز آنها را فراهم کنند.

پورسلیمی با اشاره به نقش سران و عشایر در این طرح گفت: ظرفیت سران و بزرگان عشایر و معتمدان اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان خوزستان است و استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند در حل اختلافات و ایجاد صلح پایدار در مناطق حاشیه‌نشین نقش مؤثری داشته باشد.

وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد و معتمدان اجتماعی، یکی از ارکان مهم موفقیت این طرح است و همراهی و تلاش‌های مجموعه جمعیت سران و عشایر در مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش در مناطق حاشیه‌نشین قابل تقدیر است.

پورسلیمی در ادامه گفت: این طرح در مناطق حاشیه‌نشین شهرستان‌های هدف استان از جمله اهواز، کارون، بندر ماهشهر، شادگان، بهبهان، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی، دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر و رامهرمز دنبال خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بیان کرد: رویکرد ما در این طرح، مردمی‌سازی فرآیند پیشگیری از جرم و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین است و امیدواریم با فعال شدن گروه‌های سازش محله‌ای، بسیاری از اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی و با رضایت طرفین حل‌وفصل شود.