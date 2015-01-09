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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۲

محسن صادق‌زاده:

کیفیت بازی پمینا و پتروشیمی ماهشهر پائین بود/ شانس صعود داریم

کیفیت بازی پمینا و پتروشیمی ماهشهر پائین بود/ شانس صعود داریم

اصفهان – سرمربی تیم بسکتبال پمینای اصفهان گفت: کیفیت بازی پمینا و پتروشیمی ماهشهر پائین بود و با توجه به دیدارهای گذشته تیم ماهشهر، برای دیدار سخت‌تری آماده شده بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادق‌زاده شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل صنایع پتروشیمی ماهشهر با اشاره به کیفیت این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم که بازیکنان تیم ما انتظارات بیشتری از تیم حریف داشتند اما متأسفانه کیفیت چندانی بر این مسابقه حاکم نبود، هرچند که نتیجه پیروزی در نهایت ازآن پمینا شد.

وی افزود: پتروشیمی در دیدار گذشته خود مقابل شهرداری گرگان عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته بود و توانست به خوبی بازی کند  بنابراین ما انتظار داشتیم که در این مسابقه نیز کار سختی مقابل این تیم داشته باشیم، هرچند که این دیدار یک مسابقه کم کیفیت و معمولی بود.

سرمربی تیم پمینای اصفهان با بیان اینکه تیم ما از همه بازیکنان خود در مسابقه امروز استفاده کرده بود، افزود: باید بگویم اینکه تیم پتروشیمی در دیدار گذشته خود به پیروزی رسید، بیشتر از آنکه به سود این تیم باشد، به نفع پمینا شد زیرا ما در این مسابقه با تمام قوا به میدان رفتیم و تیم حریف را دست کم نگرفتیم.

وی بیان داشت: البته به نظر من بازیکنان تیم می‌توانستند در این مسابقه بهتر از این نیز ظاهر شده و با اختلاف بیشتری به پیروزی برسند تا تیم با اقتدار بیشتری پیروز شود.

صادق‌زاده با بیان اینکه همه توان خود را برای کسب نتیجه در مسابقات تیم به کار گرفته‌ایم، اضافه کرد: ما به دنبال کسب نتایج بهتر هستیم و تلاش می‌کنیم که با وجود بدشانسی‌هایی که تا کنون با آنها مواجه شده‌ایم، در بین تیم‌های پنچم تا هشتم جدول قرار گیریم.

وی افزود: برنامه‌ریزی بسیاری در این زمینه انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم که با کسب پیروزی در بازی‌های آینده، این اتفاق را رقم بزنیم.

کد مطلب 2461008

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