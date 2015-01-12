پیشرفت ۲۸ درصدی پروژه پل حصارک/ خبرهایی از تعریض خیابان مطهری

حجت اله غلامرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعریض خیابان مطهری اظهار داشت: تعریض خیابان مطهری از آزادگان آغاز و تا بلوار خوارزمی در منطقه حصارک ادامه خواهد داشت و خوشبختانه تاکنون ۷۰ درصد مسیر آزاد سازی شده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ درصد باقی مانده برای آزاد سازی این مسیر جهت تعریض طی یک و نیم سال آینده انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه امسال ۲۰ میلیارد برای تملک بناهایی در مسیر در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: سال آینده نیز به همین میزان اعتبار برای تملک در نظر گرفته شده و به لحاظی مالی مشکلی وجود ندارد.

غلامرضایی گفت: خوشبختانه این پروژه معارض ندارد اما به دلیل زمانبر بودن تملک پروژه به طول می انجامد.

وی همچنین در خصوص پروژه پل حصارک و تخریب فضای سبز اطراف این پل نیز اظهار داشت: تخریب فضای سبز انجام نشده و آنچه شهروندان شاهد آن بودند جا به جایی درختان بوده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج افزود: پروژه پل حصارک یکی از پروژه های مهم در حل معضل ترافیک شهری خواهد بود که ۲۲ هزار متر مربع مساحت عرشه آن است و مدت زمانی که برای دوره پروژه در نظر گرفته شده ۳۶ ماه است.

غلامرضایی گفت: خوشبختانه تاکنون پروژه ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و شهرداری نیز به لحاظ مالی در این خصوص مشکلی ندارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اتمام این پروژه یکی از مهمترین مشکلات ترافیکی شهر کرج رفع شود.