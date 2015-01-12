تنها یک کتاب ایرانی به فهرست جهانی IBBY راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فهرست هر دوسال یک بار متشکل از آثار ادبی برجسته‌ جهان برای این کودکان منتشر می‌شود و در سال 2015 نام این کتاب ایرانی اثر علی خدایی در آن به چشم می‌خورد.

از ایران شورای کتاب کودک به عنوان شعبه ملی این آثار را به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان ((IBBY معرفی می‌کند.

بر اساس این گزارش آثار منتخب این فهرست، مجموعه کتاب‌هایی است که براي كودكان معلول توليد شده و شخصيت‌هاي موجود در آن‌ها معلوليت و ناتواني دارند یا شامل كتاب‌هاي پارچه‌اي و كتاب‌هاي تصويري است كه تمامي كودكان چه معلول و چه عادي، بتوانند از آن‌ها لذت ببرند.

در این میان هر دوسال یک‌بار این فهرست در قالب یک کارنما (کاتالوگ) منتشر و در اختیار تمام شعبه‌هاي ملي در 77 كشور عضو دفتر بين‌المللي كتاب براي نسل جوان قرار می‌گیرد در عین حال اصل آثار نيز در نمایشگاه‌های بین‌المللی بسياري شرکت داده می‌شود و سپس در کتاب‌خانه‌ی ملی‌ کانادا در تورنتو «مرکز اسناد کتاب‌های کودکان و نوجوانان معلول» نگهداری می‌شود.

بر همین اساس در این دوره کمیته‌ی جوایز (آثار برای کودکان با نیازهای ویژه‌) شورای کتاب کودک، کتاب حسی لمسی «دکمه‌ها» ساخته زهرا فرمانی، کتاب «تو لک‌لکی یا دارکوب» و «چی‌چی، قاشق و قیچی» از آثار علی خدایی، کتاب «چه و چه و چه یک بچه» نوشته محمد هادی محمدی و کتاب «لالو» نوشتة یوسف قوجق را براي داوري و انتخاب نهايي به ((IBBY معرفي کرد.

از این میان کتاب «تو لک لکی یا دارکوب»، اثر علي خدايي به دليل منحصر به‌فرد بودن و تاثيرگذاري ايده و تصاوير براي حضور در فهرست سال 2015 انتخاب شد.

این کتاب چندی پیش از مجموعه داستان‌های حیوانات برای گروه سنی الف (پیش از دبستان) و از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد و نویسنده آن با استفاده از شیوه‌ای جالب صفحه‌ها را به صورت تاشو طراحی و تصویرگری کرده است.

خواننده‌ی این کتاب با باز کردن یک صفحه کتاب تصویر حیوانی را می‌بیند و در صورت باز شدن هر یک از تاهای صفحه، تصویری از یک حیوان دیگر نمایان می‌شود.