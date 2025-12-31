کتاب «چرخ مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب ۱۲ صفحه‌ای تمام‌رنگی، داستان پسربچه‌ای معلول را روایت می‌کند که با عزم راسخ و کمک دوستانش، در جشنواره «رکاب مهربانی» شرکت می‌کند و بر اهمیت همدلی تأکید دارد.

شاعر و نویسنده حوزه کودک و نوجوان و فعال هفتگی در محافل ادبی و هنری بوشهر، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران انگیزه نگارش اثر را چنین بیان کرد: داستان از جشنواره رکاب مهربانی تابستان امسال الهام گرفته شده است و هدف اصلی، نشان دادن این است که حتی یک کودک معلول هم می‌تواند با یاری دوستان، در کارهای نیکوکاری شریک شود.

ملکه میرزازاده اردکانی با اشاره به پتانسیل بالای داستان برای تولید فیلم کوتاه، افزود: «قصه شرایطی دارد که به راحتی قابلیت رسانه‌ای شدن را داراست.

مشخصات فنی و عوامل تولید

«چرخ مهر» اولین کتاب منتشرشده این نویسنده است و با همکاری تیمی از هنرمندان جوان بوشهری تولید شده است.

نویسنده: ملکه میرزازاده اردکانی تصویرگر: ضحا خانی‌زادهامور گرافیکی و صفحه‌آرایی: سپیده شیرکو، ویراستار: فرشته خواجه این اثر در تیراژ ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۸۵ هزار تومان در چاپ اول (زمستان ۱۴۰۴) وارد بازار نشر شده و مخاطبان اصلی آن کودکان بالای هفت سال هستند.