برگزاری همایش دوچرخه سواری همگانی و پیاده روی خانوادگی در قم

روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش پیاده روی خانوادگی برای برگزاری در بهمن ماه امسال از سوی اداره کل ورزش و جوانان قم برنامه ریزی شده است و قرار است جلسه هماهنگی آن روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه با حضور معاون برنامه‌ریزی استاندار قم برگزار شود.

وی افزود: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با شعار «اقتصاد مقاومتی و نهضت صرفه جویی در منابع و سرمایه‌های ملی» برگزار می‌شود اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست اما مسیر آن مطابقه برنامه‌های مشابه پیشین در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) منتهی به مسجد مقدس جمکران است.

معاون اداره کل ورزش و جوانان قم گفت: این همایش به احتمال زیاد روز جمعه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود اما ممکن است با تاخیر یک هفته‌ای روز ۱۷ بهمن برگزار شود که سرنوشت نهایی آن در جلسه هماهنگی مشخص می‌شود.

رمضانی بیان داشت: برگزاری همایش دوچرخه سواری همگانی در بهمن ماه نیز در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان است که این همایش نیز در مسیر ورزشگاه شهید حیدریان قم به سمت انتهای بلوار شهید صدوقی برگزار می‌شود و زمان احتمالی آن ۱۷ بهمن ماه یا ۲۴ بهمن ماه است.

وی عنوان کرد: شعار این مسابقات اقتصاد مقاومتی و نهضت صرفه جویی در منابع و سرمایه‌های ملی است و پیش بینی می‌کنیم این مسابقات با همکاری هیئت دوچرخه سواری استان قم با استقبال خوبی مواجه شود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان قم خاطرنشان کرد: مسابقات ورزشی کانون مساجد استان قم نیز در بهمن ماه برنامه ریزی شده و کانون‌های ورزشی مساجد در رشته‌های والیبال، فوتسال، تنیس روی می‌ز، دارت و چند رشته دیگر با هم مسابقه می‌دهند.