تشکیل 24کمیته در ستاد دهه فجر هرمزگان/سخنرانی وزیر دادگستری در 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی ارجمند بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگي ستاد برگزاري برنامه های دهه مبارک فجر در استان هرمزگان اظهار داشت: ستاد دهه فجر هرمزگان از 35 تشكل فعال و 24 كميته با مسئوليت اداري تشكيل شده كه اكثر آنها فعاليت ها خود را برنامه ريزي و به ستاد مركزي اعلام كرده اند.

رئيس ستاد برگزاري دهه فجر هرمزگان ادامه داد: فعاليت كميته ها و تشكل ها را امسال زودتر آغاز كرديم تا به برنامه ريزي منسجم تري دست يابيم و از موازي كاري ها جلوگيري بعمل آمده و فضاي هم افزايي شكل بگيرد.

وي گفت: طبق هماهنگي انجام شده سخنران اصلي در راهپيمايي 22 بهمن ماه وزير دادگستري خواهد بود و براي ديگر روزهاي دهه فجر نيز سخنرانان و برنامه هاي مختلفي را در نظر گرفته ايم كه در راستاي تقويت وحدت و تبيين انقلاب اسلامي صحبت مي كنند.

لزوم تقويت نقش مردم در برنامه هاي دهه فجر

استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: انقلاب اسلامي ايران متعلق به همه مردم، گروه ها و جناح ها در چارچوب نظام اسلامی است و دهه فجر كه جشن پيروزي انقلاب است را نيز بايد خود مردم برنامه ريزي و اجرا كنند.

جاسم جادري اظهار داشت: 35 سال است كه در نعمتي زندگي مي كنيم كه هنوز آنطور كه بايد تبيين نشده و خيلي از افراد جامعه به خوبي نمي دانند كه اين انقلاب چگونه زمينه سازي شد، به ثمر نشست و تا امروز پايدار و استوار باقي مانده است.

وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي ايران و مبارزه آن با استكبار هر روز و هر ساله استمرار دارد افزود: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون هر روز و هر سال با چالش هايي مواجه بوده ايم كه نياز به حركت انقلابي داشته است و به خواست خدا، رهبري مدبرانه مقام عظماي ولايت و انسجام مردم همواره در مبارزه با استكبار سربلند شديم.

وي گفت: پايه هاي اصلي پيروزي، پايداري و استمرار انقلاب اسلامي بر همين سه اصل يعني خواست خداوند تبارك و تعالي، رهبري مدبرانه مقام عظماي ولايت و انسجام و وحدت مردم استوار بوده و هست و اگر يكي از اين پايه ها نباشد دچار سرنوشتي همچون انقلاب مصر و ديگران خواهيم شد.

استاندار هرمزگان با تاكيد بر تقويت نقش مردم در برنامه هاي دهه فجر بيان داشت: انقلاب اسلامي ايران متعلق به همه مردم، گروه ها و جناح ها در چارچوب نظام اسلامی است و دهه فجر كه جشن پيروزي انقلاب است را نيز بايد خود مردم برنامه ريزي و اجرا كنند.

جادري خاطر نشان كرد: برگزاري برنامه هاي دولتي و اداري هر ساله اتفاق مي افتد اما اگر توانستيم مردم را هدايت كنيم تا اين برنامه ها را برنامه ريزي و اجرا كنند هنر كرده ايم.

وي تصريح كرد: دهه فجر دهه جشن و سرور است و اين جشن و شادي بايد به محله ها و خانه های مردم برده شود چرا كه آنان صاحبان اصلي انقلاب و نظام هستند.

وي ادامه داد: امروز همه مردم از همه اقشار، گروه ها، جناح ها و تفكرات سياسي در انتخابات شركت مي كنند و در تمامي صحنه هاي انقلاب حضور دارند و بايد به گونه اي عمل كنيم تا همه به اين نظام اسلامي احساس مالكيت كنند.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان با تاكيد بر اينكه اجازه نمي دهيم در استان كسي تفرقه بياندازد ادامه داد: در اين مدت مراقبت كردم تا كسي صف بندي و جناح بندي نكند و همه در راستاي تقويت وحدت بين جناح ها و مذاهب حركت كنند.

جادري ابراز داشت: اجازه تضعيف صفوف انقلاب و نظام را در استان نمي دهيم و مديران نيز بايد با ارائه خدمات بهتر و استفاده از تمام توان اجرايي در راستاي رضايتمندي مردم حركت كنند چرا كه رضايتمندي مردم منجر به استحكام بيشتر پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران مي شود.