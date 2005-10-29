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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۶

بي بي سي خبر داد:

سفيران ايران در سه كشور اروپايي تغيير مي كنند

سفيران ايران در سه كشور اروپايي تغيير مي كنند

سايت "بي بي سي" با انتشار خبري از بركناري سفيران ايران در كشورهاي انگليس ، فرانسه و آلمان و همچنين نماينده ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بي بي سي در خبر خود با بيان اين كه مقامات ايراني هنوز اين گزارش ها را رسما تأييد نكرده اند، به نقل از منابع نزديك به محافل ديپلماتيك ايران آورده است: محمدحسين عادلي سفير ايران در لندن، صادق خرازي سفير ايران در فرانسه، شمس الدين خارقاني‌ سفير ايران در آلمان و محمدرضا البرزي نماينده ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد چندي پيش از سمت خود استعفا داده بودند اما استعفاي آنان پذيرفته نشد تا آنكه در 25 اكتبر (3 آبان)، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران با صدور حكمي از آنان خواسته به مأموريت خود پايان دهند و ظرف دو هفته به ايران بازگردند.

کد مطلب 246394

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