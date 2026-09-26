آبرسانی به ۲ روستای شفت با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آبرسانی به روستاهای لاسک و کیشخاله با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، گروههای جهادی حوزه امیرالمؤمنین(ع) بخش احمدسرگوراب، بخشداری احمدسرگوراب و دهیاریهای این دو روستا اجرا و عصر شنبه به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف تأمین و انتقال آب شرب مورد نیاز اهالی روستاهای لاسک و کیشخاله اجرا شده و با بهرهبرداری از آن، حدود ۲۵۰ خانوار ساکن این دو روستا از خدمات آبرسانی بهرهمند شدند.
در قالب این طرح، عملیات انتقال آب، احداث مخزن بتنی و اجرای شبکه و خطوط لولهگذاری انجام شده است.
برای اجرای پروژه آبرسانی به لاسک و کیشخاله حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
این طرح با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، گروههای جهادی حوزه امیرالمؤمنین(ع) بخش احمدسرگوراب و دهیاریهای روستاهای لاسک و کیشخاله اجرا شده است.
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