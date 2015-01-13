به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسن روحانی دقایقی پیش با استقبال مسئولان استان بوشهر وارد فرودگاه بوشهر شد و در اولین برنامه‌ خود در استان بوشهر، به ورزشگاه شهید بهشتی رفت تا در جمع مردم استان بوشهر حضور یابد.

مسیر استقبال از رئیس جمهور در بوشهر، میدان قدس تا ورزشگاه شهید بهشتی تعیین شده بود که بسیاری از مردم از نخستین ساعات صبح امروز در میدان قدس برای استقبال از رئیس جمهور مستقر شده بودند.

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر که محل سخنرانی رئیس جمهور است، مملو از جمعیت است و تقریبا جایی برای اضافه شدن جمعیت وجود ندارد.

رئیس جمهور لحظاتی قبل وارد ورزشگاه بوشهر شد.

موسیقی محلی بوشهر در ورزشگاه در حال اجرا است.

تعدادی از مردم استان بوشهر با لباس‌های محلی برای دیدار با رئیس جمهور به ورزشگاه آمده‌اند.

مردم بوشهر با شعارهایی همچون «صل علی محمد یار امام خوش آمد»، «صل علی محمد یاور رهبر آمد»، «روحانی روحانی مقدمتان روحانی»،« رئیس دولت ما یاور رهبر ما» و «رهبر فرزانه ما حامی روحانی ما» از رئیس جمهور استقبال کردند.

نشست توسعه سرمایه‌گذاری استان بوشهر با حضور رئیس جمهور، وزرا، مسئولان استان بوشهر و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام روحانی در بوشهر است.

رئیس جمهور نشستی را نیز با حضور نمایندگانی از اقشار مختلف از جمله نخبگان، خانواده شهدا و ایثارگران، دانشگاهیان و ...خواهد داشت.

حضور در نشست شورای اداری استان بوشهر از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در استان بوشهر است.

پایان‌بخش برنامه‌ رئیس جمهور در بوشهر نیز حضور در نشست با اصحاب رسانه استان است.

لازم به ذکر است که اعضای هیئت دولت در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر نیز حضور خواهند یافت و وضعیت اجرای طرح‌ها و همچنین مشکلات و نیازهای استان را از نزدیک مورد بررسی قرار می‌دهند.