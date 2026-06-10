حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد ولی عصر (عج) چغادک با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: مراسم گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری در چغادک برگزار میشود.
حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری برگزار میشود.
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