  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۲

مراسم سالگرد شهادت آیت الله عاشوری برگزار می‌شود

مراسم سالگرد شهادت آیت الله عاشوری برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: مراسم گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری در چغادک برگزار می‌شود.

حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد ولی عصر (عج) چغادک با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6855806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها