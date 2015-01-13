زورگیری از خانم ها برای پرداخت کرایه خانه

به گزارش خبرگذاری مهر، 10 آذر ماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 خبر دستگیری یک سارق که قصد زورگیری از یک خانم جوان را داشت، به کلانتری 124 قلهک اعلام شد . با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که جوانی بنام حسن 26 ساله با تهدید چاقو قصد زورگیری گوشی تلفن همراه و پول های خانم جوانی را داشته که با درخواست کمک این خانم جوان، سایر شهروندان متوجه موضوع شده و ضمن درگیری با سارق اقدام به دستگیری وی کرده اند.

پرونده در اداره پنجم پلیس آگاهی با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری (سرقت به عنف) و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. متهم پس از انتقال به اداره پنجم، صراحتا به زورگیری از شاکیه اعتراف و عنوان داشت که با استفاده از تاریکی شب و بهمراه همدست خود، بنام زاهد (20 ساله) اقدام به زورگیری از زنان می نماید.

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان، گفت: زمانیکه هوا تاریکی می شد، به همراه زاهد به داخل خیابان رفته و با پرسه زنی در داخل کوچه های خلوت و تاریک اقدام به شناسایی خانم هایی می کردیم که به تنهایی در حال تردد بودند، پس از آن اقدام به زورگیری گوشی تلفن همراه و پول های آنها کرده و از محل دور می شدیم.

متهم در خصوص نحوه دستگیری خود نیز به کارآگاهان، گفت: 10 آذر ماه مثل همیشه قصد سرقت داشتم و حتی با تهدید چاقو ، سرقت را انجام نیز دادم اما شاکیه با ایجاد سر و صدا و درخواست کمک سایر مردم را خبر کرد.

متهم که به مصرف موادمخدر از نوع تریاک اعتیاد دارد، در خصوص انگیزه خود نیز به کارآگاهان گفت: فردی که اتاقی را از او در شهریار اجاره کرده بودیم، خودش خلافکار است. قرار شد تا ما به جای پرداخت کرایه ماهیانه، هر ماه یک گوشی تلفن همراه مدل بالا سرقت و در عوض کرایه به او تحویل دهیم. پس از چندین (فقره)، دیگر تصمیم گرفتیم تا سرقت ها را برای خودمان انجام داده تا پول حاصل از فروش گوشی های تلفن همراه مسروقه را نیز برای خودمان برداریم تا علاوه بر تأمین هزینه کرایه، هزینه های خود از جمله پول مواد خودمان را تهیه کنیم.

دستگیری همدست متهم با توجه به اعترافات متهم، کارآگاهان اقدام به دستگیری همدست وی بنام زاهد (20ساله) در شهریار و همچنین صاحبخانه آنها به عنوان خریدار اموال مسروقه کردند. زاهد پس از انتقال به اداره پنجم مدعی شد که هیچگونه سرقتی را انجام نداده اما حسن پس از مواجهه حضوری با وی، اعلام کرد که تمامی سرقت های خود را به همراه زاهد انجام داده داست.

شناسایی تعدادی از شکات با بررسی پرونده های مشابه، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از خانم هایی شدند که متهمین با تهدید چاقو در تاریکی شب اقدام به زورگیری از آنها کرده بودند. یکی از شکات، پس از حضور در اداره پنجم و شناسایی حسن به عنوان سارق، به کارآگاهان گفت: در مورخه 8 آذر ماه در مقابل درب منزل (واقع در منطقه الهیه)، قصد ورود به خانه را داشتم که سنگینی حضور کسی را پشت سر خود احساس کردم. به محض آنکه به پشت سر نگاه کردم، چاقویی را زیر چششم مشاهده کردم، بسیار ترسیده بودم به گونه ای که حتی پس از سرقت، برای چند دقیقه نمی توانستم هیچ کاری انجام دهم. از آن پس همیشه سنگینی وجود کسی را در پشت سرم احساس می کنم.

سرهنگ کارآگاه داوود فـرد معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به شناسایی متهمان از سوی مالباختگان، اعتراف متهمان به ده ها فقره سرقت و زورگیری از زنان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر دو متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است.

وی افزود: از تمامی شکات و مالباختگانی که از سوی متهمان مورد تهدید، سرقت و زورگیری قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.