نئوپان به اولين پيروزي دست يافت

به گزارش خبرنگار مهر ميكاييل تاجر ، عرفان نواز ، امين كلته ، كاشف منصور ، تقي دولتي و عظيم جزيده ( ليبرو) به دستور باي محمود دوجي به مصاف ذوب آهن اصفهان رفتند . ميهمان كه فرهاد كاوه آهنگران بهترين چهره 3 هستند اخير خود را به دليل آسيب ديدگي در اختيار نداشت نيز با پيمان كريمي ، حامد صمدي ، بهزاد بهنژاد ، كراهيج ، امير شاه زماني و صياد نصيري ( ليبرو) به مصاف نئوپان رفت. ذوبي ها در اين بازي هم چون 2 ديدار قبل خوب و كم نقص بازي كردند ولي نبود يك بازيكن با تجربه كه بتواند در امتيازات حساس و زماني كه كار تيم با مشكل مواجه مي شود تيم خود را جمع و جور كند باعث شد تا اين تيم اصفهاني كه در گيم .......... 1-2 از حريف خود پيش بود نتواند پيروز از ميدان خارج شود امانئوپان را تماشاگران بر تعداد گنبدي حمايت مي كردند و بعضا نيز با پرتاب سكه و اشيا ديگر براي ذوب آهن و حتي داوران مشكل ساز مي شدند.

تيم خود را به سوي پيروزي هدايت كردند . ذوب آهن يتم اول را 19- 25 به حريف واگذار كرد ولي در دو گيم بعدي با نتايج 25- 23 و 25- 22 به برتري دست يافت اما اين برتري خود را نتوانست حفظ كند و در گيم هاي چهارم و پنجم 19 - 25 و 11- 15 شكست خورد تا نئوپان 2- 3 برنده از زمين خارج شود ميكاييل تاجر بهترين چهره نئوپان در اين بازي بود.