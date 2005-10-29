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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

مسابقات ليگ برتر واليبال - هفته چهارم

نئوپان به اولين پيروزي دست يافت

نئوپان گنبد درچهارمين هفته از رقابتهاي ليگ برتر اولين شكست فصل را به نام خود ثبت كرد.

به گزارش خبرنگار مهر ميكاييل تاجر ، عرفان  نواز ، امين كلته ، كاشف  منصور ، تقي دولتي و عظيم جزيده ( ليبرو) به دستور باي محمود دوجي به مصاف ذوب آهن اصفهان رفتند . ميهمان كه فرهاد كاوه آهنگران بهترين چهره 3 هستند اخير خود را به دليل آسيب ديدگي در اختيار نداشت نيز با پيمان كريمي ، حامد صمدي ، بهزاد بهنژاد ، كراهيج ، امير شاه زماني و صياد نصيري ( ليبرو) به مصاف نئوپان رفت. ذوبي ها در اين بازي هم چون 2 ديدار قبل خوب و كم نقص بازي كردند ولي نبود يك بازيكن با تجربه كه بتواند در امتيازات حساس و زماني كه كار تيم با مشكل مواجه مي شود تيم خود را جمع و جور كند باعث شد تا اين تيم اصفهاني كه در گيم .......... 1-2  از حريف خود پيش بود نتواند پيروز از ميدان خارج شود امانئوپان را تماشاگران بر تعداد  گنبدي حمايت مي كردند و بعضا نيز با پرتاب سكه و اشيا ديگر براي ذوب آهن و حتي داوران مشكل ساز مي شدند.

تيم خود را به سوي پيروزي هدايت كردند . ذوب آهن يتم اول  را 19- 25 به حريف  واگذار كرد ولي در دو گيم بعدي با نتايج 25- 23 و 25- 22 به برتري دست يافت اما اين برتري خود را نتوانست حفظ كند و در گيم هاي چهارم و پنجم 19 - 25 و 11- 15 شكست خورد تا نئوپان  2- 3  برنده از زمين خارج شود ميكاييل تاجر بهترين چهره نئوپان در اين بازي بود.

کد مطلب 246443

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