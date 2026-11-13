سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع قتل در روستای سطوه شاهرود خبر داد و بیان کرد: ماموران انتظامی بلافاصله بعد از دریافت خبر وقوع قتل در منطقه حاضر شدند.
وی افزود: در تحقیقات محلی مشخص شد که جوان ۲۲ ساله فردی را با اسلحه شکاری به قتل رسانده است
فرمانده انتظامی شاهرود از تحقیقات و یافتن سرنخ ها درباره قاتل توسط تیم کارگاهان آگاهی شاهرود خبر داد.
شائینی افزود: کاراگاهان دریافتند که این فرد مظنون به قتل متواری و در اطراف روستا پنهان شده است.
وی با بیان اینکه سرنخ ها کاراگاهان را به چاهی در اطراف روستا رساند تاکید کرد: این قاتل ۲۲ ساله از داخل چاه خود را تسلیم و دستگیر شد
فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه فرد مذکور به قتل مرد ۴۴ ساله اعتراف کرد تایکد داشت: پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شد.
شائینی گفت: قاتل انگیزه خود را دلوای شخصی اعلام کرد.
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