سیروس نفیسی دبیر جلسات نشست نقد چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: نشست پیشروی جلسات نقد چهارشنبه، این هفته استثناً فردا پنجشنبه ۲۵ دی برگزار خواهد و در آن رمان «نگهبان» نوشته پیمان اسماعیلی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از این نویسنده در سال ۸۵ مجموعهداستان «جیبهای بارانیات را بگرد» منتشر شد و در سال ۸۷ هم مجموعهداستان دیگری را با عنوان «برف و سمفونی ابری» را به چاپ رساند که جوایز مختلفی را برایش به ارمغان آورد. «نگهبان» اولین رمان اسماعیلی است که فضایی نسبتا گوتیک دارد و ماجراهایش در یک اتمسفر سرد و دورافتاده رخ میدهد.
دبیر جلسات نقد چهارشنبه ادامه داد: رمان «نگهبان» در سال ۹۲به چاپ رسیده و مجتبی گلستانی، مسعود پهلوانبخش، هادی نودهی، طلا حسننژاد، پوریا فلاح، مردعلی مرادی، ابراهیم مهدیزاده، رضا فکری و جمعی از نویسندگان و داستاننویسان در جلسه فردا درباره این اثر بحث و گفتگو خواهند کرد.
نفیسی گفت: بیست و هشتمین نشست نقد چهارشنبه، فردا پنجشنبه ۲۵ دی از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی این رمان اختصاص دارد و در سرای محله داودیه واقع در خیابان میرداماد، خیابان البرز، نبش تابان شرقی برگزار میشود.
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