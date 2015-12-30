به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جلسه از سری نشست‌های نقد چهارشنبه با رویکرد نقد و بررسی رمان «زن ریگ روان» نوشته با ترجمه مهدی غبرایی امروز با حضور جمعی از نویسندگان و مترجمان در سرای محله داوودیه برگزار می‌شود.

این نشست با حضور مجتبی گلستانی، هادی نودهی، مسعود پهلوان بخش، منصور علیمرادی، پوریا فلاح، سیروس نفیسی و مترجم اثر برگزار می‌شود.

ترجمه این رمان در سال ۸۵ با ۲۱۳ صفحه توسط نشر نیلوفر منتشر شد و تا به حال به چاپ پنجم رسیده است. این اثر درباره زندگی انسان در دنیایی است که جبر بر آن حاکم است. «زن در ریگ روان» به ۲۰ زبان ترجمه شده و یک فیلم سینمایی نیز با اقتباس از آن ساخته شده است.

این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ امروز چهارشنبه ۹ دی در سرای محله داوویه واقع در خیابان میرداماد، خیابان البرز، کوچه تابان شرقی برگزار می‌شود.