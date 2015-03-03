سیروس نفیسی دبیر جلسات نقد چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: چهارشنبه این هفته، ۱۳ اسفند آخرین نشست از سری نشست‌های نقد چهارشنبه را برگزار خواهیم کرد که این نشست به نقد و گفتگو درباره رمان «دود» نوشته حسین سناپور اختصاص دارد.

وی افزود: این رمان امسال توسط نشر چشمه منتشر شد. حسین سناپور نیز از نویسندگان شناخته شده معاصر ماست که شماری از جوایز معتبر ادبی را از آن خود کرده است. این رمان سناپور نیز مانند آثار پیشین اش، درباره زندگی معاصر شهری و روابط آدم هاست.

نفیسی ادامه داد: در جلسه نقد این رمان که با حضور نویسنده اثر برگزار خواهد شد، طلا حسن نژاد، پوریا فلاح، محمد تقوی، مهدی یزدانی خرم، ابراهیم مهدی‌زاده، هادی نودی، رضا فکری، مردعلی مرادی، محمود حسینی زاد و جمعی دیگر از داستان نویسان حضور خواهند داشت و درباره این کتاب صحبت خواهند کرد.

دبیر جلسات نقد چهارشنبه گفت: بیست و نهمین نشست نقد چهارشنبه، روز ۱۳ اسفند از ساعت ۱۷ در سرای محله داودیه واقع در خیابان میرداماد، خیابان البرز، نبش تابان شرقی برگزار خواهد شد.