شورای امنیت برای اوکراین تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، نشست شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه به درخواست لیتوانی برگزار خواهد شد.



این در حالی است که خشونتها در اوکراین در هفته جاری افزایش یافته و روز پنجشنبه درگیریها در اطراف فرودگاه دونتسک ناظران سازمان امنیت و همکاریهای اروپا را مجبور به عقب نشینی کرد.



گزارش ها حاکی از آن است که در درگیریهای روزهای پنجشنبه و جمعه دستکم شش سرباز اوکراینی و پنج غیرنظامی کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند.



این بیست و هفتمین نشست شورای امنیت برای مذاکره درباره بحران شرق اوکراین است.



اوکراین و غرب، روسیه را به پشتیبانی از جدایی طلبان متهم می‌کنند، ولی مسکو هرگونه دخالت مستقیم را رد کرده است.

