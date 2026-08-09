به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جمشیدی در خصوص تامین پارکینگ برای زائران در دهه پایانی صفر اظهار کرد: در مشهد ۷۵ مجموعه پارکینگ به صورت دائمی در حال بهره‌برداری است که حدود ۲۷ هزار جای پارک دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد افزود: علاوه بر این حدود ۱۷ پارکینگ موقت نیز شناسایی و به ظرفیت پارکینگ‌های مشهد اضافه شده که حدود ۲۵ هزار خودرو، یعنی معادل کل پارکینگ‌های دائمی ما ظرفیت دارد.

وی بیان کرد: ما پارکینگ‌ها را آماده کردیم و با همکاری همکاران حوزه اتوبوسرانی و حوزه تاکسیرانی که به صورت رایگان به سمت حرم مطهر سرویس‌دهی خواهند داشت، کمک خواهیم کرد تا بتوانیم مدیریت ترافیک را به‌خوبی انجام دهیم.