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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

آماده‌سازی ۵۲ هزار جای پارک خودرو در مشهد برای دهه پایانی صفر

آماده‌سازی ۵۲ هزار جای پارک خودرو در مشهد برای دهه پایانی صفر

مشهد- مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد گفت: برای دهه پایانی صفر ۷۵ مجموعه پارکینگ دائمی با ظرفیت ۲۷ هزار جای پارک و ۱۷ پارکینگ موقت با ظرفیت ۲۵ هزار خودرو، آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جمشیدی در خصوص تامین پارکینگ برای زائران در دهه پایانی صفر اظهار کرد: در مشهد ۷۵ مجموعه پارکینگ به صورت دائمی در حال بهره‌برداری است که حدود ۲۷ هزار جای پارک دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد افزود: علاوه بر این حدود ۱۷ پارکینگ موقت نیز شناسایی و به ظرفیت پارکینگ‌های مشهد اضافه شده که حدود ۲۵ هزار خودرو، یعنی معادل کل پارکینگ‌های دائمی ما ظرفیت دارد.

وی بیان کرد: ما پارکینگ‌ها را آماده کردیم و با همکاری همکاران حوزه اتوبوسرانی و حوزه تاکسیرانی که به صورت رایگان به سمت حرم مطهر سرویس‌دهی خواهند داشت، کمک خواهیم کرد تا بتوانیم مدیریت ترافیک را به‌خوبی انجام دهیم.

کد مطلب 6912392

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