مقابلی: باید از ظرفیت جوانان به نحو احسن بهره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی عصر یکشنبه در پنجاهوهفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به شرایط خاص کنونی جامعه اظهار کرد: اوقات فراغت یک فرصت مهم برای برنامهریزی در حوزه نوجوانان و جوانان است و باید از این فرصت در راستای هویتسازی، مهارتآموزی، ایجاد نشاط اجتماعی، بروز و ظهور استعدادها، تقویت ارتباطات و افزایش ارتباط جامعه با جوانان به بهترین شکل استفاده شود.
وی افزود: برای ایجاد شرایط و بستر مناسب برای نوجوانان و جوانان، بهرهگیری از تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی ضروری است و همه دستگاهها باید با تمام ظرفیت پای کار بیایند و در این زمینه نقشآفرینی کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت توجه به محلهمحوری در برنامههای حوزه جوانان گفت: تقویت محلهمحوری یکی از برنامههای مهم دستگاههاست و در این میان باید از ظرفیت مشارکت جوانان استفاده کرده و نسبت به رفع و کاهش موانع پیش روی آنان اهتمام بیشتری داشته باشیم.
مقابلی با اشاره به ظرفیت بالای فکری و اجتماعی جوانان خاطرنشان کرد: ایدههای جوانان یکی از نیازهای مهم جامعه است و توجه دستگاهها به این ایدهها و استفاده از دیدگاههای جوانان میتواند در بهبود شرایط و حل بسیاری از مشکلات مؤثر باشد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنوارههایی که با پیشنهاد و مشارکت جوانان طراحی میشود، میتواند نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی داشته باشد و زمینه حضور فعالتر جوانان در عرصههای اجتماعی را فراهم کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی همچنین بر برگزاری همایشهای مختلف با محورهای مناسب تأکید کرد و گفت: برنامههایی با موضوعاتی همچون «حال خوب دریاچه ارومیه» میتواند بستری برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و حضور مناسب جوانان در عرصههای مختلف باشد.
مقابلی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید از چنین برنامههایی حمایت و همراهی لازم را داشته باشند و با استفاده از ظرفیت جوانان، زمینه افزایش مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از توانمندیهای این قشر را فراهم کنند.
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