به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رمضانی عصر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به ظرفیتهای تولیدی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان از نظر تولید شیر در جایگاه سیزدهم کشور، در تولید ماهی در جایگاه نخست و در تولید بادام نیز رتبه نخست کشور را دارد.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری در تولید هلو رتبه هشتم، سیب درختی رتبه دوازدهم و گردو رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در بخش کشاورزی و تولید محصولات مختلف است.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع سرمایهگذاری در استان ادامه داد: یکی از موضوعات مهم برای توسعه استان، جذب سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای موجود برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع نرخ تورم گفت: خبرنگاران انسانهایی باهوش، علمی، باسواد و بهروز هستند و باید توجه داشته باشند که رسانه پیشانی توسعه استان است؛ بنابراین موضوعات باید به صورت عالمانه و مستند بیان شود.
وی تأکید کرد: آمارهای اقتصادی باید بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران مطرح شود و در بیان شاخصهایی مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و تورم باید دقت لازم صورت گیرد.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بخشی از تفاوت نرخ تورم در استان به ترکیب هزینهها و الگوی مصرف خانوارها مربوط میشود و این موضوع باید در تحلیل شاخصهای اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری گفت: در جریان این سفر، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحها و پروژههای استان در نظر گرفته شد که نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه چهارمحال و بختیاری است.
رمضانی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز با تخصیص اعتبارات، اقدامات مهمی در حوزههای مختلف از جمله مدرسهسازی، حوزه درمان و بیمارستانی و زیرساختهای آب و نیرو انجام شده است.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساختهای مناسب در شرق استان گفت: استقرار و اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه آب و نیرو میتواند جمعیت قابل توجهی از شرق استان را تحت پوشش قرار دهد و به توسعه این منطقه کمک کند.
وی در ادامه به موضوع چابکسازی ساختار اداری در شهرستانها اشاره کرد و گفت: برخی شهرستانهای استان عملاً به مجتمعهای اداری تبدیل شدهاند و لازم است با تجمیع دستگاههای اجرایی و ایجاد مجتمعهای اداری، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی، خدماترسانی به مردم نیز تسهیل شود.
رمضانی افزود: نخستین مجتمع اداری و پشتیبانی شهرستانی در استان در این راستا انجام شده و برای شهرستانهایی از جمله فرخشهر، سامان و دیگر مناطق نیز برنامههایی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع نارضایتیهای مردمی گفت: امسال سامانه اطلاعرسانی راهاندازی شده و موضوعات و مسائل مختلف به اطلاع مردم رسانده شده است و تلاش میکنیم روند اطلاعرسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم تقویت شود.
وی همچنین درباره سالن ورزشی شهرستان کوهرنگ گفت: این سالن ورزشی با ظرفیت ۱۲۰۰ نفر، حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن نیز اقدامات و اعتبارات لازم در نظر گرفته شده است.
رمضانی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با تأمین اعتبار و حمایتهای لازم، پروژههای نیمهتمام ورزشی اس هرچه سریعتر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.
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