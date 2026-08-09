به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیم‌زاده مالک باشگاه ایستا در نشست با اهالی رسانه که همزمان با روز خبرنگار نیز بود در این مورد گفت: امروز فقط روز خبرنگار نیست، بلکه روز شفافیت، صداقت و آزادی بیان است. خبرنگاران سرمایه مردم ایران هستند و قلم آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیران و تصمیم‌گیران کشور برای اتخاذ تصمیمات بهتر و حرکت در مسیر پیشرفت ایران کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: ایستا امسال سومین سال فعالیت خود در لیگ برتر فوتبال زنان را تجربه می‌کند. تخصص اصلی شرکت سنگین ماشین ایستا پیش از ورود به ورزش، تولید ماشین‌آلات راهسازی بوده و این مجموعه یکی از تولیدکنندگان بزرگ این حوزه در خاورمیانه است. ما در راستای مسئولیت اجتماعی خود فعالیت در فوتبال زنان را آغاز کردیم و کارمان را از استان کردستان شروع کردیم و سپس به استان البرز آمدیم.

مالک ایستا خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که هر روز عمق فعالیت‌های فرهنگی خود را در کنار صنعت افزایش دهیم. تجربه و نتایج دو سال گذشته نشان داده که هر سال رو به پیشرفت بوده‌ایم. امسال نیز با حضور سارا قمی، مربی جوان و آینده‌دار، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به اهداف بزرگی که مدنظر داریم برسیم و در بالای جدول قرار بگیریم.

سلیم‌زاده درباره هدف ایستا برای فصل جدید گفت: کار سختی در پیش داریم. جنگیدن با تیم‌هایی که در بالای جدول هستند و بازیکنان ملی‌پوش و باتجربه جذب کرده‌اند، ساده نیست، اما در فوتبال هیچ چیزی نشدنی نیست. می‌توان حرکتی انجام داد که همه از آن متعجب شوند. تمام تلاش ما این است که به هدف بزرگ خود برسیم و برای استان البرز افتخارآفرینی کنیم.

وی درباره عملکرد ایستا در دو فصل گذشته نیز گفت: سال اول و دوم بیشتر تلاش کردیم تجربه کسب کنیم. البته سال گذشته واقعاً استحقاق رسیدن به جایگاه بهتری را داشتیم، اما کمی کم‌تجربگی باعث شد به هدفمان نرسیم. با این حال، مطمئن باشید در آینده نزدیک از نام ایستا و استان البرز به‌عنوان محلی که قرار است در فوتبال زنان حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد، بیشتر خواهید شنید.

مالک ایستا درباره حضور مریم ایراندوست و نیلوفر اردلان، سرمربیان دو فصل گذشته این تیم که پس از جدایی از ایستا راهی استقلال و پرسپولیس شدند، اظهار داشت: ما سال اول کارمان را با مریم ایراندوست آغاز کردیم. او مربی حرفه‌ای و کاربلدی است و هیچ مشکلی با ایشان نداشتیم. برای او در استقلال آرزوی موفقیت دارم.

وی افزود: سال دوم نیز با نیلوفر اردلان همکاری کردیم. ایشان هم انسان بسیار خوب و دوست‌داشتنی و قطعاً مربی‌ای هستند که در آینده بیشتر از او خواهیم شنید. اینکه دو سرمربی ما پس از جدایی از ایستا در دو تیم بزرگ پایتخت، استقلال و پرسپولیس، کار خود را ادامه داده‌اند، نشان می‌دهد ایستا کارش را درست آغاز کرده است.

سلیم‌زاده درباره جدایی نیلوفر اردلان از ایستا گفت: ما سال گذشته قرارداد سه‌ساله‌ای با خانم اردلان امضا کردیم. قرارداد سال اول ایشان به‌طور کامل تسویه شد و این اتفاق در همان سالی رخ داد که جنگ وجود داشت. قرارداد تمامی بازیکنان نیز به‌طور کامل تسویه شده است.

وی ادامه داد: قرارداد ما سه‌ساله و مبلغ و شرایط آن کاملاً مشخص بود و تصور می‌کردیم در سال دوم و سوم نیز بتوانیم از خدمات ایشان استفاده کنیم. با توجه به میزان سرمایه‌گذاری که سال گذشته انجام دادیم، انتظار داشتیم نتایج بهتری از مقام سوم کسب کنیم، اما با این حال حمایت کامل خود را از ایشان انجام دادیم.

سلیم‌زاده خاطرنشان کرد: حدود یک ماه گذشته، خانم اردلان درخواست افزایش مبلغ قراردادشان را مطرح کردند. با اینکه مبلغ قرارداد سال دوم و سوم مشخص بود، با توجه به تورم موجود در کشور موافقت کردم. قرار بود مبلغ قرارداد حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما من با افزایش ۶۰ درصدی موافقت کردم.

وی افزود: با این حال، احساس می‌کنم دل ایشان با پرسپولیس بود و بدون اینکه با ما اقاله قرارداد انجام دهند، در یک روز متوجه شدیم که با پرسپولیس قرارداد امضا کرده‌اند. قطعاً موفقیت ایشان و موفقیت پرسپولیس برای من ارزشمند است، اما برای باشگاه سنگین ماشین ایستا معتقدم ایشان می‌توانستند حرفه‌ای‌تر رفتار کنند.

مالک ایستا تصریح کرد: وقتی از بخش عمران وارد فوتبال شدیم، فکر می‌کردیم اخلاقیات در ورزش حرف بیشتری برای گفتن دارد. ما در بخش عمرانی پروژه‌هایی داریم که ارزی هستند و ممکن است از ابتدای قرارداد تا پایان پروژه، صد درصد ضرر ارزی کنیم، اما به تعهد خودمان پایبند بوده و هستیم.

سلیم‌زاده گفت: موضوع را از طریق کمیته تعیین وضعیت پیگیری خواهیم کرد. انتظار داشتیم پرسپولیس نیز به‌عنوان یک باشگاه بزرگ و ریشه‌دار، استعلام‌های لازم را از خانم اردلان یا سازمان لیگ برای مذاکره با ایشان دریافت می‌کرد. قراردادی که ایشان با پرسپولیس امضا کرده‌اند، پس از فسخ یک‌طرفه قراردادشان با ما بوده که از نظر ما موجه نیست.

وی افزود: مذاکرات پیش از این فصل چندین بار انجام شده بود و این اتفاق را در ورزش نمی‌پسندم. معتقدم در ورزش و فرهنگ، مسائل دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. با این حال، اگر خانم اردلان بتوانند فعالیت خود را در پرسپولیس ادامه دهند، برایشان آرزوی موفقیت می‌کنم.

سلیم‌زاده درباره فصل جدید عنوان کرد: جنس ما آهن و ماشین‌سازی است و به قول معروف، جنس‌مان سخت‌تر از این حرف‌هاست! امسال تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با توجه به اینکه نخستین سال برگزاری دربی در لیگ زنان است، به جایگاه مناسبی برسیم. تجربیاتی که در دو سال گذشته به دست آورده‌ایم، امسال می‌تواند به ما کمک کند.

وی درباره فشار ناشی از عملکرد دو فصل گذشته نیز گفت: از روز اول فصل نمی‌توان برای روز آخر پیش‌بینی کرد، مخصوصاً در لیگ زنان که سختی‌های خاص خودش را دارد. اما مطمئن باشید حرف‌های زیادی از مجموعه ما خواهید شنید.

قمی: از استقلال و پرسپولیس نمی‌ترسیم

سارا قمی سرمربی ایستا البرز، نیز درباره حضورش در این تیم گفت: افتخار می‌کنم که عضو کوچکی از باشگاه سنگین ماشین ایستا هستم. مربی جوانی هستم و تمرکز برنامه ما روی بازیکنان جوانی است که دیده نشده‌اند و انگیزه زیادی دارند.

وی افزود: خوشبختانه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه از من حمایت می‌کنند. در فوتبال زنان این حمایت‌ها معمولاً کمرنگ‌تر است و کمتر دیده می‌شود، اما در این باشگاه چنین دلگرمی‌ای وجود دارد. برنامه ما این است که از بازیکنان ملی‌پوش رده‌های پایه، به‌خصوص نوجوانان و جوانان، استفاده کنیم و در کنار هدفی که برای قرار گرفتن در بالای جدول داریم، جوانگرایی را نیز دنبال کنیم.

قمی ادامه داد: کار سختی است و شاید هرکس جای من بود با استرس بیشتری وارد این باشگاه می‌شد، چون ایستا سال گذشته با بازیکنان و ستاره‌های زیادی که در لیگ ایران و تیم ملی حضور داشتند، تیم قدرتمندی داشت. اما حمایت کامل باشگاه باعث دلگرمی من است. من به مربی‌ای معروف بودم که بیشتر از بازیکنان جوان استفاده می‌کند و خوشبختانه تفکر من و باشگاه در یک مسیر قرار دارد.

سرمربی ایستا البرز تصریح کرد: امیدوارم این حمایت‌ها تا پایان ادامه داشته باشد و بتوانیم نسل جدیدی را به فوتبال زنان ایران معرفی کنیم.

قمی درباره رقابت با تیم‌هایی مانند پرسپولیس، استقلال، خاتون بم و گل‌گهر گفت: من در فوتبال سخت‌تر از این را هم تجربه کرده‌ام. اعتقادم این است که سختی را تحمل کنیم و وقتی به هدف رسیدیم، از آن لذت ببریم.

وی افزود: کار ما بسیار سخت است. پرسپولیس، استقلال و خاتون بم بازیکنان بسیار قدرتمندی دارند، اما من از هیچ‌کدام نمی‌ترسم. ما بازی به بازی جلو می‌رویم. چه تیمی که سال گذشته آخر جدول بوده و چه تیمی که قهرمان لیگ شده، با احترام مقابل آنها قرار می‌گیریم. برای ما اسم تیم اهمیت ندارد و هدفمان نتیجه گرفتن است.

قمی درباره ضرورت توجه بیشتر به بازیکن‌سازی گفت: با احترام به همه مربیان، یک سؤال دارم؛ چطور است که طی هفت سال گذشته نتوانسته‌ایم ستاره‌های جدیدی به فوتبال زنان ایران معرفی کنیم؟ نسل دهه شصتی‌ها مانند سارا قمی و زهرا قنبری در حال پایان یافتن است، اما جایگزین مناسبی برای آنها ساخته نشده است.

وی ادامه داد: چرا مربیان بیشتر به دنبال همان ستاره‌های آماده هستند و کمتر کسی سراغ ساختن بازیکن می‌رود؟ بسیاری از بازیکنانی که در رده‌های نوجوانان و جوانان در مسابقات کافا حضور داشته‌اند، امروز کجا هستند؟ اگر خوب بوده‌اند و به تیم ملی دعوت شده‌اند، چرا در لیگ حضور ندارند؟

قمی گفت: ما باید به این مسائل بپردازیم و ببینیم با فوتبال زنان چه کار می‌کنیم. همه نباید فقط به نتیجه فکر کنیم. خوشحالم که عضو باشگاهی هستم که این دغدغه‌ها را دارد.

وی افزود: امسال تیم ما متفاوت‌تر از سال‌های گذشته ظاهر خواهد شد. بیشتر بازیکنانی که جذب کرده‌ایم زیر ۱۸ سال هستند و به نظر من کار کردن با این جوانان راحت‌تر است، چون قرار است یک نسل جدید به فوتبال ایران معرفی کنیم.

سلیم‌زاده نیز درباره رویکرد ایستا در زمینه بازیکن‌سازی تاکید کرد: حدود ۱۲، ۱۳ سال است که خاتون بم قهرمان شده و من احترام ویژه‌ای برای خانم جعفری قائل هستم و از دوستان نزدیک من هستند. خود ایشان همیشه به من می‌گویند که بازیکن جوان بساز و به من بده.

وی ادامه داد: ای کاش خیلی‌ها به این بخش نیز توجه می‌کردند. ما امسال بسیار متفاوت‌تر از سال‌های گذشته ظاهر خواهیم شد و تلاش می‌کنیم بازیکنان جوان بیشتری جذب کنیم تا بتوانیم به فوتبال زنان ایران نسل جدیدی معرفی کنیم.

سلیم‌زاده درباره سرنوشت همکاری با نیلوفر اردلان گفت: تا روزی که خانم اردلان در ایستا بودند، تمام تلاش و حمایت خود را از ایشان انجام دادیم. شاید با میزان سرمایه‌گذاری‌ای که سال گذشته برای جذب ستاره‌ها داشتیم، باید در بازی سوم یا چهارم تغییراتی در تیم ایجاد می‌کردیم، اما با فشاری که خودم به هیئت‌مدیره وارد کردم، خواستم درباره این موضوع سکوت کنیم و تا روزی که قرارداد فسخ نشده، تمام حمایت خود را از سرمربی داشته باشیم.

وی افزود: اما امروز و حداقل برای امسال، تا زمانی که با خانم قمی قرارداد داریم، دیگر به این موضوع فکر نمی‌کنیم. خانم اردلان قرارداد را یک‌طرفه فسخ کرده‌اند و بنابراین باید تبعات آن را نیز بپذیرند.

مدیرعامل و مالک ایستا درباره مدل همکاری این باشگاه با مسئولان استان البرز یادآور شد: شرکت ما با سرمایه خصوصی خود در استان البرز سرمایه‌گذاری کرده است. سال گذشته، چون اولین سال حضورمان در استان بود، تقریباً هیچ ارتباطی با مدیران اصلی استان نداشتیم و ابتدا سعی کردیم خودمان را ثابت کنیم و نشان دهیم که برای مسئولیت اجتماعی آمده‌ایم.

وی ادامه داد: در ورزش زنان درآمدزایی وجود ندارد و صرفاً هزینه است؛ البته هزینه‌ای که باید به‌درستی انجام شود. از هیئت فوتبال استان تشکر می‌کنم که واقعاً کنار ما بودند و کارشان را به‌درستی انجام دادند.

سلیم‌زاده خاطرنشان کرد: انتظار مالی از مسئولان استان به هیچ عنوان نداریم، اما انتظارهای دیگری داریم. حضور مسئولان در کنار ما می‌تواند جذابیت‌هایی برای ورزش زنان و ورزش استان و همچنین نشاط اجتماعی ایجاد کند.

وی درباره ارتباط با مدیران ورزش استان نیز گفت: من هنوز مدیر ورزش و جوانان استان البرز را از نزدیک ندیده‌ام. نمی‌خواهم خیلی زود قضاوت کنم، اما شاید حداقل می‌توانستند برای سال گذشته خوشامدگویی بهتری به ما داشته باشند. در رابطه با سایر مدیران استان نیز تا امروز ارتباطی نداشته‌ایم.

سلیم‌زاده درباره برنامه باشگاه برای استفاده از ظرفیت‌های استان البرز گفت: ورود به رشته‌های ورزشی دیگر مستلزم این است که اتفاقات مدنظر ما خارج از مسائل مالی در استان بیشتر دیده شود. با ورود افرادی که ما آنها را همکاران خود می‌دانیم، می‌توانیم به ورزش‌های دیگر نیز فکر کنیم.

وی درباره فوتبال پایه گفت: تمام تلاش ما این است که از ظرفیت‌های داخل استان استفاده کنیم. حتی امسال تلاش می‌کنیم بازیکنانی که جذب می‌کنیم بیشتر از داخل استان باشند تا بتوانیم استعدادهای بومی را شکوفا کنیم و به موفقیتی که مدنظر داریم برسیم.