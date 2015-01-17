هوای زنجان سرد می شود

سونا صرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمایی استان در سه روز آینده اشاره کردو افزود: دمای زنجان از امروز تا روز دوشنبه 5 الی 7 درجه سانتیگراد سرد می شود.

وی به وضعیت جوی استان در سه روز آینده اشاره کردو اظهار داشت: آسمان زنجان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر افزایش ابر و بارش برف در استان حاکم خواهد بود.

کار شناس هواشناسی استان زنجان گفت: این سامانه بارشی تا روز دوشنبه مهمان استان خواهد بود و دوشنبه بعد از ظهر از آسمان زنجان خارج می شود.

صرفی به گرمترین و سردترین مناطق استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: ابهر و خرمدره با دو درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و آببر با 18 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی زنجان یک درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز سه درجه سانتیگراد سرد شده است.