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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۰

صرفی عنوان کرد:

هوای زنجان سرد می شود

هوای زنجان سرد می شود

زنجان- کارشناس هواشناسی استان زنجان از کاهش دمی زنجان درسه روز آینده در زنجان خبر داد.

سونا صرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمایی استان در سه روز آینده اشاره کردو افزود: دمای زنجان از امروز تا روز دوشنبه 5 الی 7 درجه سانتیگراد سرد می شود.

وی به وضعیت جوی استان در سه روز آینده اشاره کردو اظهار داشت: آسمان زنجان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر افزایش ابر و  بارش برف در استان حاکم خواهد بود.

کار شناس هواشناسی استان زنجان گفت: این سامانه بارشی تا روز دوشنبه مهمان استان خواهد بود و دوشنبه بعد از ظهر از آسمان زنجان خارج می شود.

صرفی به گرمترین و سردترین مناطق استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: ابهر و خرمدره با دو درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و آببر با 18 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی زنجان یک درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز سه درجه سانتیگراد سرد شده است.

کد مطلب 2466207

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