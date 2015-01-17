وقتی کاریکاتوریست ها به جنگ شارلی ابدو و استانداردهای دوگانه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاریکاتوریست های سراسر جهان از جمله خاورمیانه برای انتقاد از رویکرد دوگانه غرب در برخورد با موضوع آزادی بیان اقدام به انتشار آثاری جدید با اشاره به ماجرای شارلی ابدو کرده اند.

واکنش به سکوت سران تشکیلات خودگردان در قبال کشته شدگان غزه، عراق و سوریه و سراسیمگی آنها برای حضور در مراسم سوگواری کشته شدگان مجله شارلی ابدو

حمله کنندگان به مجله شارلی ابدو هرچند مدعی هستند که برای دفاع از ارزش های مسلمانان دست به این کار زده اند اما این اقدام آنها تبدیل به عاملی جدید برای حمله به اسلام شده است.

سوء استفاده نخست وزیر رژیم صهیونیستی از واقعه شارلی ابدو برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در غزه

تصویر طراحی شده از سردبیر شارلی ابدو که وی را به صورت یک جوجه تیغی نقاشی کرده اند. فردی که از قلم خود برای نیش زدن به قومیت های مختلف استفاده می کند.

وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی و واکنش حاکمان آنها به شارلی ابدو

تمسخر آزادی بیان در غرب جایی که انتشار مطالب طنز در مورد اسلام، آزاد اما انتقاد از سیاست های یهودیان و اسرائیل ممنوع است.

کاریکاتور روزنامه ایندیپندنت در مورد حضور گسترده تروریست های اروپایی در عراق و سوریه و پیوستن آنها به داعش

تشبیه کاریکاتورهای شارلی ابدو به گلوله توپی که به سمت مقدسات شلیک شده است.