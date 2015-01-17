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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۹

نگاه روز/

وقتی کاریکاتوریست ها به جنگ شارلی ابدو و استانداردهای دوگانه می روند

وقتی کاریکاتوریست ها به جنگ شارلی ابدو و استانداردهای دوگانه می روند

بسیاری از مقامات غربی با بهانه قراردادن آزادی بیان از اقدامات توهین آمیز مجله شارلی ابدو حمایت می کنند اما آزادی بیان نیز از همان مواردی است که مشمول استانداردهای دوگانه در غرب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاریکاتوریست های سراسر جهان از جمله خاورمیانه برای انتقاد از رویکرد دوگانه غرب در برخورد با موضوع آزادی بیان اقدام به انتشار آثاری جدید با اشاره به ماجرای شارلی ابدو کرده اند. 

 

انتقاد از شالی ابدو

واکنش به سکوت سران تشکیلات خودگردان در قبال کشته شدگان غزه، عراق و سوریه و سراسیمگی آنها برای حضور در مراسم سوگواری کشته شدگان مجله شارلی ابدو 

 

انتقاد از شالی ابدو

حمله کنندگان به مجله شارلی ابدو هرچند مدعی هستند که برای دفاع از ارزش های مسلمانان دست به این کار زده اند اما این اقدام آنها تبدیل به عاملی جدید برای حمله به اسلام شده است. 

انتقاد از شالی ابدو

سوء استفاده نخست وزیر رژیم صهیونیستی از واقعه شارلی ابدو برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در غزه

انتقاد از شالی ابدو

انتقاد از شالی ابدو

انتقاد از شالی ابدو

تصویر طراحی شده از سردبیر شارلی ابدو که وی را به صورت یک جوجه تیغی نقاشی کرده اند. فردی که از قلم خود برای نیش زدن به قومیت های مختلف استفاده می کند. 

انتقاد از شالی ابدو

وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی و واکنش حاکمان آنها به شارلی ابدو

انتقاد از شالی ابدو

تمسخر آزادی بیان در غرب جایی که انتشار مطالب طنز در مورد اسلام، آزاد اما انتقاد از سیاست های یهودیان و اسرائیل ممنوع است. 

انتقاد از شالی ابدو

کاریکاتور روزنامه ایندیپندنت در مورد حضور گسترده تروریست های اروپایی در عراق و سوریه و پیوستن آنها به داعش 

انتقاد از شالی ابدو

تشبیه کاریکاتورهای شارلی ابدو به گلوله توپی که به سمت مقدسات شلیک شده است. 

کد مطلب 2466471
عبدالحمید بیاتی

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