قانون تامین اجتماعی به خوبی برای کارفرمایان اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله صدرزاده ظهر شنبه در نشست هیئت مدیره خانه صنعت و معدن با مدیرکل تامین اجتماعی استان، ضمن درخواست پاسخگویی ادارات تابعه تأمین اجتماعی در شهرستانها، خواستار برگزاری دوره های آموزشی تأمین اجتماعی برای مدیران و صاحبان معادن و توضیحاتی در مورد چگونگی تنظیم و ارسال لیست بیمه ها در مواقعی كه بدلایل مختلف معدن از سوی سازمانها تعطیل می شوند شد.

سپس غلامرضا فقانی مدیرعامل خانه صنعت، معدن وتجارت ضمن معرفی خانه و انجمن ها به ویژگی ها و توانمندی های معدنداران استان پرداخت و گفت: سازمانهای دولتی طبق قانون و برای روانسازی و چابكسازی ادارات موظف و مكلف شدند كه در حد امكان وظایف و اختیارات خود را به تشكلها و نهادهای مردمی واگذار و تفویض و تلاش کنند در اولین فرصت ممكن و در حد امكان اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیر عامل خانه صنعت، معدن وتجارت برای افزایش آگاهی های كارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی خواستار تلاش در جهت پخش برنامه های آموزشی عمومی در صدا و سیما و برپایی كلاسهای آموزشی منطقه ای شد.

اعضای هیئت مدیره انجمن معدن در ادامه با بیان اینكه قانون بازنشستگی پیش از موعد قابلیت اجرایی برای كارفرمایان به ویژه در بخش معادن را ندارد اصلاح این قانون را تقاضا کردند.

آنان اعلام کردند: برای رفع مشكلات در دوره بازنشستگی در صورت تمایل كارفرمایان، سازمان زمینه پرداخت ماهانه حق بازنشستگی كارگران را فراهم نمایند و همچنین برای جلوگیری از مشكلات آتی قبل از فوت كارفرمایان سابق شرایطی را مهیا کنند تا زودتر حقوق بازنشستگی این دسته از كارگران دریافت و بحساب صندوق بازنشستگی تآمین اجتماعی واریز شود.

اعضاء هیئت مدیره انجمن معدن خواستار رفع ابهامات ماده ۸۰ و مشخص شدن حوزه بررسی و بازرسی بازرسان رسمی تأمین اجتماعی و حسابرسان رسمی شدند و همچنین پیشنهاد كردند: ملاك عملیاتی شدن ماده ۶ منوط به اخذ محكومیت در محاكم قضایی باشد.