به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رستمی ظهر شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یک میلیون نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند، اظهار داشت: این افراد و خانواده این افراد از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستائیان بهره مند هستند.

وی افزود: هم اکنون کشاورزان، عشایر و مردم روستائیان و شهرهای کم جمعیت می توانند از خدمات این بیمه بهرمند شوند.

رستمی با اشاره به کمک ها دولت در راستای توسعه این بیمه، عنوان کرد: کشاورزان، عشایر و روستائیان با بیمه کردن خود می توانند آینده خود را تامین کنند و از خدمات بیمه و گرفتن مستمری بازنشستگی و... برخوردار شوند.

بیش از 100 هزار نفر چهارمحالی عضو این بیمه هستند

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستائیان ادامه داد: هم اکنون در چهارمحال و بختیاری بیش از 100 هزار نفر عضو این بیمه هستند واز خدمات این بیمه بهرمند هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون ارائه خدمات این بیمه در حال توسعه است و برنامه ریزی های مختلفی در این خصوص انجام شده است.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستائیان بیان کرد: اعضای بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستائیان از بیمه فوت و بیمه از کار افتادگی برخوردار هستند.

وی تاکید کرد: این بیمه یکی از بیمه های حمایتی در راستای حمایت از اقشار محروم کشور است.