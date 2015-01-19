آشنایی با «تار»، «سه تار» و «تنبک» در یک مجموعه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب «سه تار» از این مجموعه ریشه و معنی سه تار در لغتنامه دهخدا بررسی شده و همچنین اجزای این ساز که از چوب گردو بدست می آید شرح داده شده است که بدنه آن کاسه ای شکل است و یک دسته دارد.

در بخشی از کتاب «سه تار» از سازندگان سه تار در ایرن قدیم و جدید نام برده شده است و همچنین در ادامه نوازندگان این ساز سنتی نیز برشمرده شده اند که کتاب با اشاره به نوازندگان چیره دست معاصر از نام های داریوش صفوت، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون، کیوان ساکت و... یاد کرده است.

بخشی از کتاب نیز با عنوان «گونه های موسیقی در ایران» موسیقی ایران را به سه بخش بزمی، اصیل و مناطق طبقه بندی کرده است.

در بخش دیگری از کتاب نیز ردیف دستگاهی موسیقی ایران با نام بردن از 7 دستگاه موسیقی و جزییات آن بیان شده است.

کتاب «تار»

کتاب دیگر از این مجموعه «تار» نام دارد که در آن تصاویری از تارنوازان قدیمی ایرانی به چاپ رسیده است. این میان تصویری از تار چهار گل ایرانی از چوب توت ساخت دست نصرالله بوذری مراغه نیز قرار داده شده است.

در بخشی از کتاب نیز چگونگی کوک کردن و گستره صدادهی ساز تار است که در ان بیان شده است «یکی از ویژگی های کوک ساز تار در برابر سازهای دیگر، کوک پذیری آسان تار است. آسان پذیری تار، آن را پرکار ترین ساز ارکستر ایرانی کرده است.»

در این کتاب در میان نوازندگان چیره دست معاصر چنین نام هایی به چشم می خورد: جلیل شهناز، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، شهریار فریوسفی، داریوش پیرنیاکان، کیوان ساکت و...

کتاب «تنبک»

در ابتدای این کتاب نیز نویسندگان به ریشه و معنی تنبک در لغتنامه، نت نویسی این ساز، ساختار و حتی سازندگان و نوازندگان قدیم و جدید آن پرداخته اند.

در میان نوازندگان تنبک در قدیم نام یک زن (طلعت خانم) در میان 17 مرد به چشم می خورد.

در فهرست این کتاب می توان بخش هایی را با عناوین «آوانگاری موسیقی ایران»، «گونه های موسیقی در ایران»، «ردیف دستگاهی موسیقی ایران» ملاحظه کرد. بخشی از کتاب هم به تعریف و توضیح واژگانی پرداخته است که در حوزه موسیقی و کار با سازها کاربرد دارند.