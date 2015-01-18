کنگره سرداران، امیران و ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه برگزار می شود

فرهاد نوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و ۹ هزار و ۸۰۰ شهید استان کرمانشاه که تولید آن از حدود دو سال قبل در سپاه نبی اکرم (ص) بطور جدی پیگیری شد نیمه اول سال ۹۴ برگزار می شود.

وی بیان داشت: کار اصلی کنگره با شناسایی شهدا و جمع آوری آثار آنان از سال ۹۲ کلید خورد، و ستاد این کنگره با حدود ۱۹ کمیته بطور جدی آغاز به کار کرد، اجلاسیه کنگره شهدا سال آینده در کرمانشاه برگزار می شود و حدود پنج روز با حضور سران قوا به کار خود ادامه خواهد داد.

رئیس قرارگاه بسیج رسانه ای غرب کشور افزود: یکی از کمیته های فعال این کنگره،کمیته تولیدات است که از ابتدای سال ۹۲ با یکسری برنامه های تلویزیونی و تولید مستند راجع به شهدا کار خود را شروع کرد و تاکنون حدود پنجاه هزار دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی داشته و از برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال بیست هزار دقیقه پیش است.

نوری مقدم اظهار ساخت: برنامه هایی تحت عنوان "با شهدا" ،"افلاکیان" و "شجره طیبه" به صورت روتین در مرکز صدا و سیمای کرمانشاه درحال پخش است که برنامه "با شهدا" در مرحله اول به معرفی هزار شهید و در مرحله دوم به معرفی هزار شهید دیگر بصورت تصویری می پردازد.

وی در ادامه گفت: برنامه افلاکیان نیز چند رویکرد را دربر می گیرد که از آن جمله می توان به معرفی نقاط یادمانی دفاع مقدس در کرمانشاه و همچنین بیان خاطرات دفاع مقدس رزمندگان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج همیشه سرافراز اشاره کرد.

نوری مقدم عنوان کرد: برنامه شجره طیبه نیز هر شب ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه که از شبکه زاگرس پخش می شود به معرفی بسیج و نقش آن در دفاع مقدس، راهیان نور، حلقه های صالحین و بطور کلی بسیج در اقشار ۲۰ گانه ای که دارد، می پردازد.

این مقام مسئول بیان داشت: در فضایی که به اجلاسیه منتهی می شود، از آنجایی که رویداد مهمی است و ممکن است هر ده سال یک بار برای استان اتفاق بیفتد، آثار دفاع مقدسی، فیلم های سینمایی، سریال ها، فیلم های مستند، زندگینامه شهدا چه به صورت تلویزیونی و چه رادیویی از حدود دو ماه قبل، از شبکه زاگرس پخش خواهد شد که بینندگان با فرهنگ دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند و نزدیک برگزاری کنگره، آثار تولیدی خود قرارگاه رسانه ای که حدود ده مستند است شروع به پخش خواهد کرد.