به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در پی انتقادها از نبود تنوع نژادی و جنسیتی در معرفی نامزدهای اسکار امسال، رییس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا گفت که ترجیح او هم این است که شاهد تنوع بیشتری در نامزدها باشد، اما افزود این موضوع باید در سطح وسیع‌تری در کل صنعت سینما مورد توجه قرار بگیرد.

با وجود این شریل بون آیزاکس از معرفی نامزدهای امسال دفاع کرد و گفت که آکادمی پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است.

بیست نامزد معرفی شده در چهار رشته‌ بازیگری امسال همگی سفیدپوست هستند و هیچ کارگردان و فیلمنامه‌نویس زنی هم در میان نامزدها دیده نمی‌شود.

بون آیزاکس، رئیس آکادمی که خود آمریکاییِ آفریقایی‌تبار است به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آکادمی به دنبال تنوع در دیدگاه و عقاید است.

او گفت: ما در دو سال گذشته در مقایسه با قبل پیشرفت‌های خوبی در فراگیر بودن و رعایت گوناگونی در پذیرش اعضای جدید داشته‌ایم.

رئیس آکادمی گفت که به شدت علاقه‌مند است که شاهد تنوع بیشتری در میان نامزدها باشد.

بعد از اعلام نامزدهای اسکار، کاربران شبکه‌های اجتماعی به شکلی گسترده به این که نامزدهای اصلی غالبا سفیدپوست و مرد هستند اعتراض کردند.

به ویژه نامزد نشدن فیلم «سلما» در رشته‌های کارگردانی و بازیگری در مرکز انتقادها بود. این فیلم بخشی از زندگی مارتین لوترکینگ را روایت می‌کند.

اما بون آیزاکس گفت که با انتخاب فیلم «سلما» به عنوان نامزد بهترین فیلم، که همه اعضای آکادمی در آن صاحب رای هستند، این فیلم مورد تقدیر قرار گرفته است.

او گفت در حالی که آکادمی برای ایجاد تنوع بیشتر تلاش ‌می‌کند، این موضوع باید در کل صنعت سینما مورد توجه قرار بگیرد.

نامزدهای اسکار در رشته‌های مختلف توسط گروه‌های مختلف عضو آکادمی انتخاب می‌شوند. برای مثال نامزدهای بازیگری به رای بازیگران عضو آکادمی برگزیده می‌شوند.

در مرحله نهایی و برای انتخاب برندگان از میان نامزدها، تمام هفت‌هزار عضو آکادمی رای می‌دهند.