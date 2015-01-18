دستگیری شرور بريانک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عليرضا محرابی، افزود: چندی پيش پرونده ای از سوي بازپرس شعبه سه دادسرای ناحيه 10 تهران مبنی بر جلب و دستگيری متهم متواری به هويت "عماد" به اتهام شرارت، درگيری و ايجاد رعب و وحشت در مجامع عمومی به ماموران پليس امنيت عمومی پايتخت واگذار شد.

وی ادامه داد: بلافاصله تيم های عملياتی اين يگان تحقيقات خود را پيرامون اين متهم آغاز کرده و در نهايت موفق شدند محل اختفای او را که در محدوده بريانک قرار داشت ، شناسايی کنند. سرهنگ

محرابی گفت: شب گذشته ماموران به محل اختفای وی اعزام شدند اما متهم که از حضور ماموران با خبر شده بود، سعی کرد با موتورسيکلت خود از محل متواری شود.

رئيس پليس امنيت عمومی پايتخت افزود: اين اقدام متهم به تعقيب وی از سوی ماموران انجاميد و در نهايت متهم مذکور با شليک پليس مجبور به توقف و توسط ماموران بازداشت شد.

وی افزود: متهم به پليس امنيت عمومی پايتخت منتقل شده و پس از بازجويی به جرايم خود مبنی بر شرارت، درگيری با سلاح سرد و تهديد شهروندان اعتراف کرد. صبح امروز متهم به همراه پرونده تکميل شده به بازپرسی شعبه سه دادسراي ناحيه 10 منتقل شد.