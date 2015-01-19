به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله درس گفتار «مکالمه عربی در حوزه مباحث قرآنی» از سوی گروه مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روزهای سه شنبه ساعت ۸ الی ۱۰ از ۱۴ بهمن ماه و به مدت ۱۵ هفته برگزار خواهد شد. مدرسان این کارگاه آقای دکتر محمد جواد صادقی مجد خواهند بود

این دوره فقط برای استادان رشته علوم قرآن و حدیث و دانشجویان دکتری این رشته طراحی شده است. هزینه ثبت نام این کارگاه برای عموم ۱۸۰/۰۰۰ تومان (برای کل دوره) تعیین شده است ومهلت ثبت نام این درس گفتار تا ۱۲ بهمن ماه ۹۳است.

متقاضیان می‌بایست با مراجعه به سایت پژوهشگاه www.ihcs.ac.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل، به همراه کپی کارت ملی و فیش واریزی(شماره حساب ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳ بانک ملت (شعبه سرچشمه کد۶۴۳۹۴) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) به صورت حضوری به دفتر آموزش‌های آزاد تخصصی مدیریت تحصیلات تکمیلی واقع در پل کریم خان، مابین خیابان شهید قرنی و خیابان ایرانشهر، پلاک ۱۷۸، طبقه هفتم، اتاق ۲ تحویل یا اسکن مدارک خود را به آدرس ایمیل workshop.ihcs@gmail.com ارسال نمایند.

لازم به ذکر است: در صورت ارسال مدارک به صورت الکترونیکی، ارائه اصل فیش در روز برگزاری الزامی است. ارائه کپی کارت دانشجویی و یا حکم کارگزینی الزامی است. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۸۸۴۹۰۲۱۳ یا با ایمیل workshop.ihcs@gmail.com تماس حاصل فرمایند. به شرکت کنندگان به شرط حضور در کلیه جلسات و قبولی در آزمون های شفاهی و کتبی گواهی معتبر دوره ارائه خواهد شد.