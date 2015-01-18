بزرگداشت شهید مدافع حرم در تهران و کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید مهدی نوروزی دلاور کرمانشاهی که هفته گذشته در دفاع از حریم آل الله و در مبارزه با دشمن تکفیری در سامرا به شهادت رسید در تهران و کرج برگزار می‌شود.

بر این اساس مراسمی در روز دوشنبه از ساعت ۱۴تا ۱۶ در مسجدالزهرا (س) کرج به نشانی پل آزادگان، خیابان شهید مطهری برگزار می گردد.

همچنین در تهران نیز روز سه شنبه ۳۰ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشاء بزرگداشتی در مسجد فاطمه الزهرا(س) (مسجد کرمانشاهی ها) واقع در خیابان شهید عراقی با مداحی حاج محمد طاهری و سخنرانی حجت‌الاسلام قاسمیان برگزار خواهد شد.