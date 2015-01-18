«داره صبح میشه» هم با شعار عاشقانه به میدان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتداي اين مراسم يلدا جبلي درباره فيلمنامه و تم اصلي اين فيلم گفت: فيلم «داره صبح ميشه» روايتگر ۴ اثر موازي و در عين حال در هم تنيده است كه يك شبه با هم به روي كاغذ نيامد. اين قصه ها در امتداد هم هستند و در جاهايي به هم گره ميخورند. فيلمنامه كاملا ديالوگ محور است و جاذبه فيلم هم به ارتباط و ديالوگهاي ميان شخصيتها است. اين فيلم نيازمند مخاطب باحوصله و باهوش است كه با قصه همراه شود. از اينكه اين فيلم در بخش هنر و تجربه پذيرفته شد، احساس خوشايندي دارم.
خلعتبري كه براي اولين بار به عنوان طراح صحنه در يك فيلم سينمايي حضور پيدا كرده در بخش ديگري از اين مراسم با اشاره به سختيهاي كار در اين حرفه سينمايي بيان كرد: با تجربه كردن طراحي صحنه در يك فيلم متوجه سختيهاي كار در اين زمينه شدم. به دليل نبود شهرك و استوديوهاي مناسب تلويزيوني بايد براي بسياري از دكورها همه چيز از نو ساخته شود. شايد اين فيلم اولين و آخرين تجربه كاري من در زمينه طراحي صحنه باشد چرا كه كار بسيار دشواري است.
اين آهنگساز افزود: براي آهنگسازي كار سر صحنه حضور پيدا ميكردم و با كارگردان درباره فيلمنامه صحبت می كرديم و من هم تا حدودي نظر دادم. البته اين كاري است كه در فيلمهاي قبليام هم انجام دادهام. حضور بازيگران خوب در اين پروژه همكاري را براي من راحتتر ميكرد.
جبلي هم درباره چرايي انتخاب خلعتبري به عنوان طراح صحنه فيلمش گفت: آقاي خلعتبري ضمن دارا بودن سليقه متعالي، شناخت خوبي هم از فيلمنامه و هم از سليقه من داشت و اين امر كمك زيادي به فيلم ميكرد.
در ادامه خلعتبري با اشاره بر نبود فضاي رقابتي براي بخشهاي فني در فيلمهاي پذيرفته شده در بخش «نگاه نو» از مسئولان جشنواره خواست كه اين موضوع را نيز مدنظر قرار دهند. به وجود آمدن گروه «هنر و تجربه» اتفاق شگرف سينماي ايران است. جرياني است كه خيلي مرتبط با صفحات مجلات زرد نيست، بلكه مربوط به يك جريان فكري است.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته كارگردانان مهمي را فراموش كرديم زيرا فضايي براي عرضه آثارشان وجود نداشت چرا كه گيشه مهمترين بخش بود. حقيقت اين است كه گيشه مهمترين موضوع سينما نيست بلكه مهمترين موضوع اقتصاد سينما است.
خلعتبري «داره صبح ميشه» را فيلمي كم بودجه كه به نسبت ميزان هزينه توليد، فروش خوبي خواهد داشت، معرفي كرد.
جبلي در مورد انتخاب بازيگران فيلم شرح داد: براي انتخاب بازيگران چيزي فراتر از معجزه اتفاق افتاد. به طرز معجزهآسايي هر كس را كه از ابتدا مد نظرم بود، پذيرفت تا در اين فيلم بازي كند.
جبلي گفت: اين فيلم احساسات و عواطف از ياد رفته در سينما را برايتان يادآوري ميكند.
خلعتبري بيان كرد: مدتهاست كه در جشنواره احساسات كم به چشم ميخورد و اين امر با ذات جشنواره تطابق ندارد. خواهش ميكنم با مهرباني فيلمهاي هم را ببينيم به خصوص جامعه مطبوعات كه گاهي كاري ميكنند كه در حق كارگردانهايي اجحاف ميشود كه فيلمهاي خوبي ساختهاند. ادب هنري را بايد بياموزيم و از ياد نبريم و مراقب فيلمسازان سالخورده سينماي ايران باشيم. بد است كه فيلمساز از جامعه مطبوعات دلزده شود.
رویا نونهالي بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: اين روزها در فيلمهايي از كارگردانان بزرگ (از نظر منتقدان و تعداد جوايز) بازي ميكنيم ولي متاسفانه آنچه كه در نهايت روي پرده و تمام شدن فيلم ميبينيم با تصوري كه از قبل وجود داشته، بسيار متفاوت است.
پس از پخش آنونس «داره صبح ميشه» الهه حصاري ديگر بازيگر جوان اين فيلم كه نقش روبهروي اميرحسين آرمان را بازي ميكند، گفت: در اين فيلم نقش گلي، دختري را ايفا ميكنم كه شب قبل از ازدواج رسمياش اتفاقاتي برايش ميافتد. معتقدم حضورم در اين فيلم تجربه خوبي در كارنامه كاريام خواهد بود. پس از صحبت با يلدا جبلي و توضيحات او درباره نقشم، متوجه شدم كه انرژي خوبي قرار است ميانمان تبادل شود. از اعتماد او براي سپردن اين نقش به من با وجود سختياش سپاسگزارم.
حصاري از تجربه خوب همكاري با خلعتبري ابراز خرسندي كرد و اظهار كرد: آقاي خلتعبري به علت تواضع و فروتني خاصش سبب دلگرمي و آرامش گروه ميشد و در هر كاري كه حس ميكرد نياز به كمكش وجود دارد، دريغ نميكرد.
نونهالي اظهار كرد: اين فيلم به تماشاگر باحوصله نياز دارد كه در دنياي امروز بسيار كماند. آدمهايي كه دنبال كارهاي ويژه بروند. «داره صبح ميشه» فيلمي است كه مخاطب خاص دارد اما در كنار آن مخاطب عام را هم جذب ميكند.
در ادامه حصاري اظهار كرد: بازي در اين فيلم و در مقابل اميرحسين آرمان برايم تجربه خيلي خوبي بود. يكي از بهترين لوكيشنهاي فيلم مربوط به اپيزود ما بود و من خدا را شكر ميكنم و لحظه شماري ميكنم براي اينكه فيلم را ببينم.
نونهالي عنوان كرد: چيزي كه مرا براي بازي در اين فيلم ترغيب ميكرد، انرژي فردين خلعتبري و يلدا جبلي بود. هر كس اين فيلم را ببيند از اين پس فيلمهاي جبلي را دنبال خواهد كرد.
در پايان حصاري به عنوان جمله تبليغاتي گفت: «داره صبح ميشه» يكي از فيلمهايي است كه تمام مخاطبان را جذب ميكند. بازيهاي متفاوت و قصه فيلم كه درباره قضاوت، تصميم و عشق است كه در اين روزها كمرنگ شده است از ویژگی های فیلم است. با عشق دعوتتان ميكنم اين فيلم پر از عشق را ببينيد.
در پايان رويا نونهالي جمله «هر وقت چيزي را داري و باز دلت برايش بتپد، آن عشق است.» را به عنوان شعار فيلم مطرح كرد و از پوستر فيلم نيز رونمايي كرد.
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