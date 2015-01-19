«نزدیک تر» رونمایی شد/ هر چی تا الان درباره خودم گفتم دروغ بوده

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی فیلم «نزدیک تر» به کارگردانی مصطفی احمدی کارگردان و دیگر عوامل فیلم، در قالب طرح «یک فیلم، یک سلام» روز گذشته 28 دی ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در ابتدای اين مراسم مصطفی احمدی درباره ايده شکل‌گيری فيلمنامه و همکاری بهرام توکلی برای نگارش فیلم، گفت: ايده اصلی فيلمنامه به ۴ سال پيش برمی‌گردد که چند شخصيت در ذهن من شکل گرفت. آبان ماه پارسال به همراه هستی بشروتنی وارد مرحله نگارش شديم. پس از اتمام فيلمنامه اوليه بهرام توکلی به ما پيوست و فيلمنامه‌ای را نوشت که هر کارگردانی جای من بود آن را از دست نمی داد.

وی ادامه داد: «نزديکتر» يک فيلم ملودرام خانوادگی با فضای دلنشين است و در شرايطی که به اين ژانر در سينمای ايران کم توجهی شده و کمتر ديده شده، مطمئنا مخاطبان از آن استقبال می‌کنند.

در ادامه بهرام بدخشانی مدیر فیلمبرداری این فیلم با اشاره به سابقه آشنايی قديمی با احمدی، با ابراز خوشحالی از ورود او به عرصه فيلمسازی در مقام کارگردان بيان کرد: از ۲۲ سال پيش که او را می‌شناسم هميشه اين سوال در ذهنم بود که چرا او فيلم نمی‌سازد. زمانی که خبر ساخت فيلم «نزديکتر» را از زبان او شنيدم، بسيار خرسند شدم.

اين فيلمبردار بیان کرد: برای فيلمبرداری کار خاصی انجام ندادم فقط سعی کردم نوع فيلمبرداری در آن محسوس نباشد. داستان اين فيلم به گونه‌ای است که نسل من افسوس می‌خورد که چرا سال ها پيش اين فيلم ساخته نشد. معضل دنيای امروز اين است که چرا ما انسان‌ها به درستی صحبت نمی‌کنيم. اين دغدغه‌ای است که در فيلم به تصوير کشيده شده است.

وی ادامه داد: احمدی کارگردانی است که ۲۰ سال در سينمای ايران حضور داشته و وقتش را هدر نداده است. در اين مدت با دقت نگاه کرده، تحقيق کرده و از اساتيد ياد گرفته است و اکنون می‌داند چه قصه‌ای دارد و می‌خواهد با آن چه کند.

پگاه آهنگرانی بازیگر فیلم در ادامه گفت: احمدی را از سال‌ها پيش می شناسم و تا به حال سه فيلم سينمايی مشترک با هم داشته‌ايم و من هم مانند بدخشانی هميشه فکر می‌کردم چرا احمدی فيلم خودش را نمی‌سازد. از ابتدا قرار نبود در فيلم بازی کنم و نقش مهتاب هم در فيلمنامه نوشته نشده بود، اما پس از نگارش نهايی توسط توکلی اين نقش در نظر گرفته شد. پس از پيشنهاد بازی به من برای اين نقش با هيجان، عشق و علاقه قبل از خواندن نسخه نهايی متوجه شدم که آرزويم اين است که در فيلم احمدی بازی کنم.

صابر ابر در واکنش به صحبت کرمی مبنی بر اينکه تا چه حد به کسب سيمرغ در جشنواره امسال خوشبين است، گفت: سيمرغ برايم مهم نيست. به آنچه که از نگاه مردم ديده می‌شود، معتقدم.

وی درباره همکاری خود با مصطفی احمدی در فيلم «نزديکتر» بيان کرد: اولين کارم را در سن ۱۷ سالگی با او شروع کردم. احمدی جزو اولين نفراتی بود که مرا تشويق به کار در دنيای حرفه‌ای کرد. پس از بازی در اين بازی به اين نتيجه رسيدم که هيچ چيزی لذت‌بخش‌تر از همکاری با او نيست. از اين به بعد هم هر فيلمنامه‌ای که او به من پيشنهاد کند، نخوانده می‌پذيرم و فقط برايم کافی است که بگويد چه زمانی کار را شروع کنم.

پس از پخش بخش‌هايی از فيلم «نزديکتر» بدخشانی در پاسخ به اين پرسش که از چه تکنيک های مشخصی برای فيلمبرداری در اين کار استفاده شده، پاسخ داد: روی پرده خواهيد ديد که دوربين به بازيگر نزديک می‌شود اما شما بلافاصله متوجه نمی‌شويد. يکی از شانس‌های بزرگ من برای فيلمبرداری اين بود که طراح صحنه توانست لوکيشنی را پيدا کند که انگار از ابتدا برای همين فيلم ساخته شده بود.

احمدی در ادامه گفت: شانس بزرگ من در اين سال‌ها دستياری با افرادی بوده که در حرفه خود صاحب اعتبار و سواد ويژه‌ای هستند و در اين ميان من امکان رفاقت با آنها را پيدا کردم. پس از پيشنهاد به آنها بسيار خوش شانس بودم که با جواب مثبت روبه‌رو شدم.

وی بیان کرد: در وهله اول توانايی، استعداد و انگيزه بايد وجود داشته باشد که درباره بازيگران اين فيلم معيارها مصداق داشت. از ابتدا به دنبال تيم حرفه‌ای می‌گشتم و حالا خوشحالم که فيلمی را در سينمای ايران با تيم و بازيگران کاربلد ساختم و در آن شاهد لحظاتی بودم که چگونه يک بازيگر به نفع بازيگر مقابلش کنار می رود يا به او کمک می ‌رساند.

وی ادامه داد: اميدوارم فيلم خوبی باشد و در آن توانسته باشم به تماشاگر بها دهم و او را دست کم نگرفته باشم که اگر اين اتفاق بيفتد نتيجه همياری اين تيم خوب بوده است.

احمدی درباره حضور محمد بزرگ‌نيا به عنوان مشاور در اين فيلم گفت: پيش از اين افتخار دستياری بزرگ‌نيا را در دو فيلم داشتم. در اين فيلم هم او در مراحل کلان تصميم‌گيری کنارم بود. در هنگامی که نفس کم می‌آوردم او به من اعتماد به نفس می‌داد و به کمکم می‌آمد. حتی جاهايی که با من به شدت اختلاف سليقه داشت، اما به نظرم احترام گذاشت.

ابر می توانست سیمرغ بگیرد

صابر ابر در ادامه بيان کرد: هميشه برايم اين مهم است که سهمی در گفتن چيزی داشته باشم که بايد گفته شود و فيلم‌هايم فقط همايش صرف نباشد. اين فيلم درباره کانسپتی صحبت می‌کند که مرا برای نقش آفرينی در آن روز به روز علاقمندتر می‌کرد. موضوعی که در اين فيلم شاهد آن هستيم، نگاه ما را به آدم‌های اطرافمان عوض می‌کند.

پگاه آهنگرانی گفت: من يقين دارم اگر فيلم‌های «نگاه نو» در بخش سودای سيمرغ امسال حضور پیدا می کرد، صابر ابر قطعا سيمرغ می‌گرفت.

در ادامه بهرام بدخشانی به عنوان جمله تبليغاتی برای فيلم گفت: نزديکتر فيلمی نيست که در سالن و هنگام نمايش بتوان از آن نتيجه گرفت. پس از تماشای اين فيلم وقتی از سينما بيرون می‌آيی ترجيح می‌دهی قدم بزنی و به آن فکر کنی. احمدی در اين فيلم کار عجيب و غريبی نکرده است، تنها يک قصه را به زبان سينما بيان کرده است.

احمدی هم گفت: اميدوارم که تماشاگر نتواند به راحتی از خير خيلی از پلان‌های فيلم بگذرد، با دقت به اين فيلم نگاه کند و به مجموعه‌ای از بازی‌های درخشان بازيگران توجه کند. چرا که تصويری خالی از جزييات در اين فيلم نداريم.

آهنگرانی بيان کرد: به من ثابت شده که وقتی مراحل ساخت فيلمی به پايان می‌رسد و در بيان همه عوامل از آن راضی‌اند قاعدتا فيلم خوبی از آب در می‌آيد. در آخرين روز فيلمبرداری «نزديکتر» همه ما فکر می‌کرديم که اين فيلمی است که کمترين اشتباه را در آن انجام داده‌ايم.

صابر ابر جمله «هر چی تا الان درباره خودم گفتم دروغ بوده» را شعار تبليغاتی اين فيلم عنوان کرد و بدخشانی از پوستر طراحی شده اين فيلم توسط امير اثباتی رونمايی کرد.