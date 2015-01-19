به گزارش خبرگزاری مهر، محمدفرهادی در این بازدید با اشاره به کاربردهای مفید انواع مختلف لیزر از جمله لیزرهای جامد، گازی و نیمه هادی ها در بخش های پزشکی، صنعت و کشاورزی اظهار داشت: خوشبختانه آنچه که امروز در این نمایشگاه دیدم تولید انواع لیزرها با قدرت های متفاوت توسط متخصصان کشورمان بود و این مسئله بسیار نوید بخش است که توانسته ایم این تکنولوژی بسیار مفید، ارزشمند و مورد نیاز در عرصه های مختلف را در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی تولید کنیم.

فرهادی با بیان اینکه اولین لیزر گازی را یک دانشمند ایرانی به نام پروفسور جوان تولید کرده است، گفت : از 24 سال پیش با کاربرد انواع لیزرها در بخش پزشکی سروکار دارم و با تولیدات داخلی لیزر هم کاملا آشنا هستم .

وی با اشاره به فعالیت مرکز تحقیقات لیزر در کشور گفت : رشته های دانشگاهی متعددی در زمینه لیزر در دانشگاه های کشور وجود دارد و وزارت علوم در زمینه های تحصیلی، تحقیقات و فناوری های لیزر با سرمایه گذاری و تقویت این بخش از این مبحث حمایت می کند .

وزیر علوم اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد تولید انبوه و توسعه ساخت تجهیزات لیزری در داخل کشور باشیم .