به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که شکاف عمیقی میان آنچه که اسرائیل علیه فلسطینی ها مرتکب می شود با واکنش مطلوب از سوی جامعه بین الملل وجود دارد.

این روزنامه اضافه کرد: گزارشات منتشر شده در اروپا در خصوص اتخاذ اقدامات لازم و اعمال تحریم های شدید علیه تل آویو در حد حرف باقی می ماند.

گاردین تاکید کرد، کشتار مردم در غزه ادامه دارد و خانواده های فلسطینی همچنان در کرانه باختری تحت محاصره هستند.

پیشتر نیز فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین در گفتگو با روزنامه گاردین، از دولت انگلیس خواست تا «تحولی ریشه‌ای و واقعی» در سیاست خود نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد کند. وی با اشاره به ممنوعیت پیش‌بینی‌شده برای تجارت با شهرک‌های صهیونیست نشین، آن را گامی مهم توصیف و در عین حال تاکید کرد که اگر این اقدام تنها به جلوگیری از ورود کالاهای شهرک‌ها به بازارهای انگلیس محدود شود، کافی نخواهد بود.