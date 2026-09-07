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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

دستگیری ۱۱ نفر در نزاع دسته‌جمعی سعادت‌آباد + فیلم

دستگیری ۱۱ نفر در نزاع دسته‌جمعی سعادت‌آباد + فیلم

پلیس پایتخت از دستگیری ۱۱ نفر در پی نزاع دسته‌جمعی و درگیری با بیل و چماق در محله سعادت‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در پی وقوع یک نزاع دسته‌جمعی و درگیری شدید میان چند نفر در محله سعادت‌آباد، مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس برای پایان دادن به درگیری و برقراری نظم و امنیت وارد عمل شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد طرفین در جریان این نزاع با استفاده از بیل و چماق با یکدیگر درگیر شده و اقدام به ضرب‌وجرح یکدیگر کرده‌اند.

دستگیری ۱۱ نفر از عوامل نزاع

مأموران انتظامی با حضور سریع در محل و اقدام قاطع، ۱۱ نفر از افراد دخیل در این درگیری را دستگیر کردند و به نزاع پایان دادند.

پس از دستگیری متهمان، اقدامات اولیه انتظامی درباره این پرونده انجام شد و تمامی افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی و تعیین تکلیف قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.

برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی

پلیس تأکید دارد ایجاد نزاع و درگیری و هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، با واکنش قاطع مأموران انتظامی همراه خواهد بود.

در همین راستا، پلیس ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه درگیری‌ها، بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان و جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاع‌های خیابانی تأکید دارد.

کد مطلب 6939860
مهسا حيدری توچائی

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