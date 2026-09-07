جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک در دوران هشتساله جنگ ۶ شهید تقدیم انقلاب کرد و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سال گذشته نیز سه نفر از کارکنان این مجموعه، شامل دو پرستار و یک کارشناس بهداشت، به شهادت رسیدند.
وی افزود: در دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۱۲۷ فرزند شهید، ۵۷۰ فرزند رزمنده و ۲۸ عضو هیئت علمی از خانواده جانبازان حضور دارند و در مجموع یکهزار و ۳۲۴ نفر از خانوادههای شهدا و ایثارگران در این مجموعه حضور دارند.
نظری تصریح کرد: جلسات شورای شهادت بهصورت مستمر برگزار و برنامههای متعددی برای تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران با حضور مسئولان اجرا شده است.
وی ادامه داد: کاشت نهال به یاد شهدا، برگزاری المپیاد ورزشی و برنامههای فرهنگی و درمانی مرتبط با ایثار و شهادت، از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: برگزاری برنامههای راهیان نور، اعزام تیمهای اربعین و برپایی جلسات فرهنگی، روشنگری و آموزشی با محوریت ایثار و شهادت، از اقدامات دانشگاه بوده است.
وی افزود: برپایی نمایشگاههای موضوعی ایثار و شهادت در مراکز دانشگاه و حضور کادر درمان و کارکنان در ۲۵ تجمع مرتبط با شهدا، از دیگر اقدامات دانشگاه بوده است.
نظری بیان کرد: دیدار با یکهزار نفر از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دانشگاه بهصورت اختصاصی انجام شد.
وی گفت: رسیدگی به خانوادههای شهدای لبنانی، ارائه خدمات تخصصی به ایثارگران و تأمین امکانات رفاهی برای خانوادههای شهدا و ایثارگران، از دیگر اقدامات دانشگاه بوده است.
نظری تصریح کرد: دیدار و پیگیری مسائل خانوادههای شهدا و حمایت از فرزندان شهدا در مسیر رشد علمی و آموزشی، از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده و در این راستا، اقدامات لازم برای توانمندسازی و حمایت از پیشرفت تحصیلی آنان انجام میشود.
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