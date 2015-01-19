به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «سنت شهادت» مستندی پیرامون شهدای والامقام اهل تسنن در کشورمان است که در 100 دقیقه آماده نمایش شده است و بزودی طی مراسمی از آن رونمایی به عمل خواهد آمد.

این مجموعه مستند که حکایتگر وحدت میان شیعه و سنی در دفاع از حریم میهن اسلامی است در 6 اپیزود، توسط 6 کارگردان، در 6 استان و درباره 6 شهید از شهدای گرانقدر اهل سنت ساخته شده است.

محمدعلی شعبانی در استان گلستان، حسن قهرمانی در استان اردبیل، محمدعلی هاشم زهی در استان سیستان و بلوچستان، پیمان نهان قدرتی در استان کردستان، ماکان عاشوری در استان گیلان و سید سجاد آوینی در استان هرمزگان اپیزودهای «سنت شهادت» را ساخته اند.

نقاط برگزیده و منتخب برای ساخت این مجموعه مستند از استان های مرزی کشور هستند و این حاکی از آن است که بر خلاف شیطنت های استکبار جهت ایجاد نفاق میان مذاهب، ایران اسلامی به عنوان جزیره ثبات مظهر اتحاد شیعه و سنی بوده و هست که مقاومت همه جانبه در دوران شکوهمند دفاع مقدس گواهی بر این مدعاست.

مجموعه مستند «سنت شهادت» محصول انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و پژمان لشگری پور طراح و تهیه کننده آن است.