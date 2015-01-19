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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲

«سنت شهادت» از وحدت میان شیعه و سنی می‌گوید

«سنت شهادت» از وحدت میان شیعه و سنی می‌گوید

مجموعه «سنت شهادت» حکایتگر وحدت میان شیعه و سنی در دفاع از میهن است که در 6 اپیزود، توسط 6 کارگردان، در 6 استان و درباره 6 شهید از شهدای اهل سنت ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «سنت شهادت» مستندی پیرامون شهدای والامقام اهل تسنن در کشورمان است که در 100 دقیقه آماده نمایش شده است و بزودی طی مراسمی از آن رونمایی به عمل خواهد آمد.

این مجموعه مستند که حکایتگر وحدت میان شیعه و سنی در دفاع از حریم میهن اسلامی است در 6 اپیزود، توسط 6 کارگردان، در 6 استان و درباره 6 شهید از شهدای گرانقدر اهل سنت ساخته شده است.

مستند سنت شهادت

محمدعلی شعبانی در استان گلستان، حسن قهرمانی در استان اردبیل، محمدعلی هاشم زهی در استان سیستان و بلوچستان، پیمان نهان قدرتی در استان کردستان، ماکان عاشوری در استان گیلان و سید سجاد آوینی در استان هرمزگان اپیزودهای «سنت شهادت» را ساخته اند.

نقاط برگزیده و منتخب برای ساخت این مجموعه مستند از استان های مرزی کشور هستند و این حاکی از آن است که بر خلاف شیطنت های استکبار جهت ایجاد نفاق میان مذاهب، ایران اسلامی به عنوان جزیره ثبات مظهر اتحاد شیعه و سنی بوده و هست که مقاومت همه جانبه در دوران شکوهمند دفاع مقدس گواهی بر این مدعاست.  

مجموعه مستند «سنت شهادت» محصول انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و پژمان لشگری پور طراح و تهیه کننده آن است.

کد مطلب 2468007
عطیه موذن

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