به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معاونت اداری و مالی و مدیریت منایع وزارت، علوم تحقیقات و فناوری با بانک تجارت برای رفع موانع ارائه وام به اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها با حضور محمد حسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برگزار می شود.

در این جلسه قرار است توافقاتی بین وزارت علوم و بانک تجارت انجام شود تا موانع و سخت گیری های موجود در ارائه وام به اساتید مورد بررسی قرار گرفته و برای تسهیل آن اقداماتی انجام شود.

به گزارش مهر، پیش از این مهدی نظرپور مشاور وزارت علوم به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که در نظر دارد وام 80 میلیون تومانی برای خرید و وام 100 میلیون تومانی برای ساخت مسکن استادان، در اختیارشان قرار دهد.

این در حالی است که با افزایش میزان وام شرایط پرداخت و باز پرداخت این وام نیز سختگیرانه تر شده و مورد اعتراض اساتید دانشگاه است.