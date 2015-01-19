  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

امروز برگزار می شود؛

رایزنی بانکی وزارت علوم درباره وام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

رایزنی بانکی وزارت علوم درباره وام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

جلسه معاونت ادارای مالی وزارت علوم با بانک تجارت در خصوص تسهیل نحوه و شرایط ارائه تسهیلات به اساتید دانشگاهها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معاونت اداری و مالی و مدیریت منایع وزارت، علوم تحقیقات و فناوری با بانک تجارت برای رفع موانع ارائه وام به اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها با حضور محمد حسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برگزار می شود.

در این جلسه قرار است توافقاتی بین وزارت علوم و بانک تجارت انجام شود تا موانع و سخت گیری های موجود در ارائه وام به اساتید مورد بررسی قرار گرفته و برای تسهیل آن اقداماتی انجام شود.

به گزارش مهر، پیش از این مهدی نظرپور مشاور وزارت علوم به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که در نظر دارد وام 80 میلیون تومانی برای خرید و وام 100 میلیون تومانی برای ساخت مسکن استادان، در اختیارشان قرار دهد.

این در حالی است که با افزایش میزان وام شرایط پرداخت و باز پرداخت این وام نیز سختگیرانه تر شده  و مورد اعتراض اساتید دانشگاه است.

کد مطلب 2468166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها